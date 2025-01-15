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地產經紀Watson Gan 贈送照明燈籠給山火受災地區

洛杉磯訊
Watson Gan與太太 親臨受災地區
Watson Gan與太太 親臨受災地區

洛杉磯多地山火肆虐，家園被毀，災民陷困。被評為加州十大房地產經紀人（No1Top10.com）的Watson Gan，自掏腰包，爭分奪秒，啟動「緊急照明燈籠行動」，在帕薩迪納和阿爾塔迪納等受災嚴重地區，分發購買多功能，多用途Duracell - 2000 lumens LED flashlight照明燈籠，給最需要幫助的人。計劃很快發放出 1,000 份，協助民眾度過難關。

https://bbemaildelivery.com/bbext/?p=video_land&id=86FD5452-056D-4B15-AD5A-05731E995B9E

Watson Gan表示，看到新聞報導，一路開車到蘭開斯特，購買多功能，多用途Duracell - 2000lumens LED flashlight照明燈籠。這款照明燈籠，在沃爾瑪的售價為 45 美元，但聽說目前都沒貨。這款照明燈籠明亮實用，耐用且用途廣泛，可以使用電池，可以使用太陽能，也可以為電池充電，還有求救燈緊急信號和充電器。我在伍德伯里和溫莎的交叉路口，災難『熱點』的入口之一發放，我和我的太太免費將這些照明燈籠贈送給老年人、殘疾人或「生活在黑暗中」的弱勢群體。

Watson Gan來自馬來西亞，40多年前來美求學，現在在洛杉磯從事房地產業。去年榮獲AppleNews授於”加州十大房地產經紀” 第一名，No1Top10Agent.com。自 1988 年起一直生活、工作於大帕薩迪納社區，並積極服務、參與和貢獻於該社區。他説帕薩迪納對我很好，我盡力用我得到的每一個機會回報他們。現在，最大的危險之一就是風，最好的解決方案是在停電時提供免費、安全、方便且易於使用的燈光。他也祈禱，感謝上帝保守保佑！

Watson Gan 也是「無家可歸青年希望」（HFHY.org）創辦人，主要贊助商和捐助者，這是一個有 40年歷史的外展和救援機構，他們將幫助我分發照明燈籠。我們會繼續統計了解需要訂購多少照明燈籠，也已經與高級採購人員建立了聯繫，以獲得更大數量的照明燈籠訂單。

希望推動更多華人積極投入救災義工回報社會，更多資訊電626-298-0789或email [email protected]

房地產 加州 洛杉磯 山火 華人

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