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拉丁假期「巴西嘉年華」快報名 「天空之鏡」此生必遊

洛杉磯訊

拉丁假期「2025巴西嘉年華」正熱賣中，千里迢迢跑到巴西參加嘉年華 ，當然不能錯過周邊國家的重要景點。專精中南美洲遊的拉丁假期特別精心加入了中南美多國的必遊景點，「一生值得去的前50旅遊地」列單中不缺席。

拉丁假期表示，巴西嘉年華被稱為世界上最大的狂歡節，超過10萬人觀賞總決賽，更有「地球上最偉大的表演」之稱。總決賽將選出全國最優秀的前六名隊伍。精緻花車及華麗舞者龐大陣容每隊可多達3千至5千人，可觀賞到巴西最具專業水準的森巴舞女郎，以及設計別出心裁、最受觀眾好評的華麗花車。舞者激情，觀者盡興，陣勢壯觀，場面浩大，驚奇連連。拉丁假期早鳥優惠是2025年1月31日前預訂，兩人合減200元。

3月6日出發的「巴西嘉年華+南美四國15日或三國11日豪華遊」，將參與此興奮無比的年度盛會外，並遨遊南美的智利、阿根廷、巴西，四國行程則再加遊秘魯。

「玻利維亞天空之鏡9日豪華遊」3月19日出發，全程五星級酒店，拜訪世界聞名的「天空之鏡」。本名為烏尤尼鹽湖的大湖平原，在每年春天一至六月都會因為下雨積水，而讓地面浸水時呈現無邊無際的「天空之鏡」，走在上面就像走在天空一樣，倒映在水面上的人影，照相時還可造成無比有趣的錯位畫面(見圖)。

拉丁假期安排五星頂級「鹽酒店 PALACIO DE SAL」，是一間由鹽搭建的酒店，無論牆壁、床、桌、椅全由鹽製作而成，此行還可體驗鹽池溫泉及蒸汽浴。

行程較長的「玻利維亞+中美四國20日豪華遊」訂在3月19日出發。此團遊完「天空之鏡」之後，將添訪中美四國：巴拿馬、尼加拉瓜、哥斯達黎加和瓜地馬拉，親身體驗中美的熱帶雨林，觀賞蘭花，彩色大鳥、巨龜及全世界行動最慢的樹櫴。

有關詳情及報名可電拉丁假期(800)888-9168或網覽www.GoLatin.com。

巴西 尼加拉瓜

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