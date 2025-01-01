藍湖集團天湖山茶園榮獲食品業，最高3A級稱號

藍湖集團

12月30日，藍湖集團天湖山名茶，在美國分公司舉辦了大型發佈會。藍湖集團董事長劉鄭美表示，福建省藍湖食品有限公司榮獲食品業AAA級信用企業稱號，3A級也是評估系統的最高等級（評估系統涵蓋AAA、AA、A、B、C五級）！有關評價結果將在全國行業信用公共服務平台、商務信用服務平台等管道公佈，也會向外國駐華使館、中國駐外使館經商處等免費推介，並在國內外展覽展會及大型活動免費宣傳。

藍湖集團董事長劉鄭美接受采訪

3A級作為評鑑制度的最高等級，這項榮譽既是對全體藍湖人 在過去二十多年所作出努力和堅持的肯定，也是對藍湖集團在食品安全領域卓越表現的高度認可。

藍湖集團天湖山茶園，是中國茶葉行業百强企業。始終堅持有機種植，對每批出口歐盟 的茶葉都進行嚴格的563項農殘和污染物檢測 ，確保所有產品均符合歐盟國家標準。這種對品質的執著追求與嚴格把控，不僅贏得了國內外市場的廣泛認可，也為企業贏得了各種殊榮。藍湖公司「天湖山」、「天都」、「滿城香」及「山外山」等品牌入選《中國食品出口品牌優選》名錄。企業先後獲評為“國家科普示範基地”、“中國特色農業示範基地（典範企業）”、“中國茶葉業百強企業”“福建省農業標準化示範區”、“福建省農業產業化龍頭企業”等。 這些榮譽是對藍湖食品品牌實力的證明，也是對該公司在食品安全領域所成就的肯定。

藍湖集團董事長劉鄭美介紹禮盒紅茶

2013年，藍湖集團天湖山茶園作為歐盟食品與飼料委員會指定考察對象（全國僅2家），代表中國茶企接受歐盟FVO檢察團的檢查，並在國家商務部 、農業部 等多部會見證下獲得高度評價與認可。此外，該公司也多次通過美國FDA的現​​場檢查，進一步證明了我們在食品安全管理方面的卓越水準。這些國際認可不僅提升了企業的品牌形象和市場競爭力，也為企業發展奠定了堅實的基礎。

天湖山名茶品種

董事長劉鄭美說「每一項榮譽和每一次肯定都是對我們辛勤付出的最好回報。這些榮譽不僅讓身為藍湖人倍感自豪，更激發了每一位員工不斷追求卓越、精益求精的動力。 目前，藍湖集團的產品「天湖山茶」等銷往許多國家，在美國各大超市都有販售。