藍湖集團天湖山茶園榮獲食品業，最高3A級稱號
12月30日，藍湖集團天湖山名茶，在美國分公司舉辦了大型發佈會。藍湖集團董事長劉鄭美表示，福建省藍湖食品有限公司榮獲食品業AAA級信用企業稱號，3A級也是評估系統的最高等級（評估系統涵蓋AAA、AA、A、B、C五級）！有關評價結果將在全國行業信用公共服務平台、商務信用服務平台等管道公佈，也會向外國駐華使館、中國駐外使館經商處等免費推介，並在國內外展覽展會及大型活動免費宣傳。
3A級作為評鑑制度的最高等級，這項榮譽既是對全體藍湖人在過去二十多年所作出努力和堅持的肯定，也是對藍湖集團在食品安全領域卓越表現的高度認可。
藍湖集團天湖山茶園，是中國茶葉行業百强企業。始終堅持有機種植，對每批出口歐盟的茶葉都進行嚴格的563項農殘和污染物檢測，確保所有產品均符合歐盟國家標準。這種對品質的執著追求與嚴格把控，不僅贏得了國內外市場的廣泛認可，也為企業贏得了各種殊榮。藍湖公司「天湖山」、「天都」、「滿城香」及「山外山」等品牌入選《中國食品出口品牌優選》名錄。企業先後獲評為“國家科普示範基地”、“中國特色農業示範基地（典範企業）”、“中國茶葉業百強企業”“福建省農業標準化示範區”、“福建省農業產業化龍頭企業”等。 這些榮譽是對藍湖食品品牌實力的證明，也是對該公司在食品安全領域所成就的肯定。
2013年，藍湖集團天湖山茶園作為歐盟食品與飼料委員會指定考察對象（全國僅2家），代表中國茶企接受歐盟FVO檢察團的檢查，並在國家商務部、農業部等多部會見證下獲得高度評價與認可。此外，該公司也多次通過美國FDA的現場檢查，進一步證明了我們在食品安全管理方面的卓越水準。這些國際認可不僅提升了企業的品牌形象和市場競爭力，也為企業發展奠定了堅實的基礎。
董事長劉鄭美說「每一項榮譽和每一次肯定都是對我們辛勤付出的最好回報。這些榮譽不僅讓身為藍湖人倍感自豪，更激發了每一位員工不斷追求卓越、精益求精的動力。 目前，藍湖集團的產品「天湖山茶」等銷往許多國家，在美國各大超市都有販售。
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