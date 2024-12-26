美寶旅遊2025歐洲團 指定出發日享特價

荷蘭風車。(業者提供)

美寶旅遊推出陽光西葡，西班牙、葡萄牙兩國7日6晚兩人同行每人699元，高貴西歐6國聯遊荷、比、法、瑞、意、梵9日8晚兩人同行每人1299元，31日前報名2025年指定出發日期皆可享受此優惠。絕美台灣7天6晚環島遊，神奇九寨溝樂山峨眉童話世界8天，江南賞花盛宴8天。

西班牙、葡萄牙兩國7日6晚，全程4星酒店，兩晚住巴賽羅納，大快朵頤葡萄牙海鮮大餐，巴賽羅納日料海鮮大餐；必遊經典西葡路線，西進東出不走回頭路，里斯本、西班牙小鎮卡賽雷斯老城、托萊多、馬德里、薩拉哥薩、巴塞羅納、航海發現紀念碑、世界文化遺產古城聖杰羅米諾教堂和修道院、貝倫塔、羅西澳廣場、高迪傳世建築、遊覽世界文化遺產古城、打卡海使于斯-羅卡角。

另一團濃縮西歐精華遊，荷蘭、比利 時、法國、瑞士、義大利 、梵蒂岡6國聯遊，第一天抵達阿姆斯特丹，第二天布魯塞爾、巴黎市區觀光、第戎、因特拉肯、琉森、米蘭、比薩、佛羅倫薩。7晚入住4星酒店、1晚特色酒店，品嘗5大特色餐包括，比利時青口海鮮大餐、佛羅倫薩T骨牛排餐、法式鍋牛餐、第戎Royal Buffet；隨團特聘10年以上專業導遊帶團，採用5年內大巴士，經驗豐富資深司機。

美寶旅遊表示，凡是參加歐洲團，無需自行訂機票 省煩惱，美寶旅遊提供機票特惠活動，紐約往返555元、波士頓、多倫多、芝加哥往返666元、洛杉機、舊金山、溫哥華往返777元，確保從出發到返回的機票與行程，全程無需費心。機票價格包含稅金、免費接機與送機。

美寶旅遊特價團出團日期及行程細節可電： 626-289-6166，地址：227 W. Valley Bl. #248-A San Gabriel, CA 91776（聖市希爾頓廣場2樓）。