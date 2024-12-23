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太平洋合唱團橙縣聖誕音樂會 圓滿成功 ！

洛杉磯訊
指揮Barbara Wang
指揮Barbara Wang

聖誕佳節之際，全家一起享受聖誕音樂會是橙縣最受重視的傳統之一。太平洋合唱團橙縣聖誕音樂會，於12月22日 聯合Beverly Hills Health Center，在橙縣Renée and Henry Segerstrom Concert Hall 共同舉辦的這場聖誕新年音樂會，圓滿成功，座無虛席。享受一場難忘的節日盛宴，欣賞新舊節日歌曲。享受歡樂的驚喜和紅衣聖誕老人的來訪！

Barbara Wang 接受采訪
Barbara Wang 接受采訪

從第一曲“Bah humbug”到最後一個來自天堂的優美和聲“Wassail”，這部永恆經典，點燃了與家人親朋的節日精神。節目由深受喜愛的 South Coast Repertory 創始成員 Richard Doyle 飾演。 Beverly Hills Health Center CEO Barbara Wang親自登台指揮了一首中國曲目，美妙的音律，在他的指揮棒下流暢，全場歡呼。

Barbara Wang 接受祝賀
Barbara Wang 接受祝賀

華人音樂家Barbara Wang（王亞娟）是現場音樂會的指揮之一，她告訴大家與太平洋合唱團音樂會每年都會舉辦，把美妙的音樂，旋律、動人的歌詞，分享給大家，帶來寧靜和放鬆。她一直有個心願，就是讓西方國家也知道我們中國的音樂 ，中國的文化。她用指揮棒揮舞了一曲中國的樂曲，更是將中國的音樂推向了世界。

比佛利亞太醫療中心CEO姚俊接受采訪
比佛利亞太醫療中心CEO姚俊接受采訪

比佛利亞太醫療中心CEO姚俊，向大家詳細介紹了Beverly Hills Health Center，利用最新科技和最先進技術，通過基因檢測和特殊的身體檢查，配合以高科的基因技術和細胞技術，實現治未病，未病先癒。實現凍齡，逆齡， 逆生長。

太平洋合唱團表演
太平洋合唱團表演

享受生活，享受音樂，讓音樂的旋律撫平一年的辛勞，平安喜樂迎接新的一年。

橙縣 CEO 檢測 華人

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