Covered California投保截止日12/31新動畫片為亞裔提供知識

Covered California推出包括中文的一系列新動畫宣傳片，為其「讓我們來分享健康」活動的一部分，為加州亞裔 社區提供工具和知識，讓民眾能夠自信地選擇最能滿足其需求的醫療保健方案。12月31日是未投保的加州人尋求明年全年保險 的截止日期。

在 Covered California 的近 180 萬名投保者中，超過 35 萬名為亞裔，比 2020 年以來 增加了 17%。儘管許多人利用了增加的財務援助來幫助支付保險費用，但加州保險市場模擬 (CalSIM)（加州大學 洛杉磯分校健康政策研究中心創建的模型）的最新資料顯示，全州仍有 近八萬名無保險的亞裔美國人符合資格獲得協助，以支付 Covered California 承保的費用。

新動畫宣傳片以中文、韓語和越南 語製作，解決文化差異，同時講解醫療制度內的保健術語和概念。 Covered California 執行董事 Jessica Altman說，這些動畫宣傳片不僅 僅是教育工具，它們是通往公平醫療保健的橋樑，以尊重本州多樣化人口文化特性的方式提 供醫療照護。Covered California 與文化專家和語言專家密切合作，確保內容與其所服務的社群的獨特觀點 和傳統產生共鳴。透過融入真實的、適合文化的視覺效果，動畫宣傳片有助於以所有觀眾都 能理解且有意義的方式，對複雜的醫療保健主題進行詳細介紹。

動畫宣傳片解釋了每月保費 、自付費用、免賠額、共同保險和共付額等醫療保健術語的含義及其應用方式。

以下連結看中文動畫宣傳片

Differences

Terms

Covered California 首席醫療官 Monica Soni 博士表示，這項活動旨在讓醫療保健系統更加歡迎所有加州人。美國的醫療保健系統非常複雜，有必要為人們提供適當的指導，以進行全面地瞭解。 動畫宣傳片也解釋了醫療保健系統內的差異，例如誰有資格享受 Covered California、MediCal 和 Medicaid。

註冊投保很簡單 消費者可以透過造訪 CoveredCA.com 詳細瞭解更多的選擇，在這裡可以輕鬆瞭解自己是否有資格獲得財務協助，並查看所在地區的承保方案。有興趣詳細瞭解其承保方案的人士還可以透過全州 14,000 多個認證代理和社區組織之一以多種語言獲得免費且保密的幫助，這些組織以消費者喜歡的任何語言或方言提供免費、保密的幫助。Covered California電話(800) 300-1506。 選擇健康計劃並為 2025 年全年投保的截止日期是 12月31日。

Covered California 是該州的健康保險市場，加州人可以從頂級保險公司找到負擔得起的優質保險。Covered California 是唯一一個符合資格的個人可以按比例獲得財務援助以降低保費的地方。然後，消費者可以比較健康保險計劃並選擇最適合其健康需求和預算的計劃。根據收入的不同，一些消費者可能有資格參加低成本或免費的 Medi-Cal 計劃。 Covered California 是州政府的獨立部分，其職責是讓健康保險市場為加州消費者服務。它由由州長和立法機關任命的五名成員組成的委員會監督。有關 Covered California 的更多資訊可到 www.CoveredCA.com。