法訊║2025年加州勞工法變更：企業應如何應對？

隨著2025年的到來，加州 的法律環境正在迅速變化。新的法律、日益嚴格的合規要求以及重要的司法裁決對企業提出了更高的挑戰。企業主必須迅速採取行動，更新政策和規章，為這些挑戰做好準備，同時保障自身運營的合法性與穩定性。檢察官、亞凱迪亞 市市長、現任亞市市議員、南加州知名審判出庭律師鄭博仁(Paul P. Cheng, Esq.）在近日采訪中，特別做出新法規的詳細分析，以幫助企業了解並應對即將到來的挑戰。

加州複雜的勞工 法給企業帶來的壓力與挑戰，讓不少企業主困惑。以下是2025年即將生效的重要法規變更的全面分析，以及企業保護自身的重要策略。

工資標準與薪資門檻的調整

自2025年1月1日起，加州的最低工資將上調至每小時16.50美元。然而，企業還需遵守更高標準的地方最低工資規定。例如：

西好萊塢：每小時19.65美元

舊金山：每小時17.70美元

洛杉磯：每小時17.27美元

此外，符合“免加班費員工”資格的薪資門檻將上調至年薪68,640美元或每月5,720美元。某些行業（例如快餐和醫療保健）還面臨特殊的最低工資要求：

快餐員工：最低工資為每小時20美元，且加州快餐理事會可隨時進一步調整該工資標準。

醫療保健工作者：自2024年10月起最低工資為每小時23美元，2025年中調整至24美元，2026年上調至25美元。

企業如何應對：

定期審核薪資系統，確保符合州和地方的最新法律規定。

確保免加班費員工的薪資達到新的薪資門檻，並符合職責要求。

調整非免加班費員工的薪資結構，以反映最低工資上調及相關成本，如餐休補償、等待時間罰款和分班補償。

擴大的帶薪假期保障

自2025年1月1日起，加州的病假和家庭假政策將在以下幾個方面擴大：

病假擴展：員工現在可以使用病假協助遭受暴力事件或威脅的家庭成員。這一擴展涵蓋範圍已超越家暴、性侵犯和跟蹤的情況。

帶薪家庭假（PFL）：企業不能再要求員工在使用家庭假福利前先用完累積的帶薪假期。

建議措施：

更新員工手冊和假期政策以符合新法規。

對管理層和人力資源人員進行培訓，了解擴大的假期範圍，避免潛在的報復性索賠。

考慮採用“無需詢問”政策，以保護員工使用病假的原因隱私並降低法律風險。

禁止強制參加特定會議

根據2025年生效的《加州僱員免受僱主恐嚇自由法案》，企業不得強制員工參加涉及政治、宗教或工會相關話題的會議。

企業應對策略：

專注於工作環境的中立性，避免利用會議試圖影響員工的個人信念或政治立場。

招聘要求的新限制

自2025年起，除非駕駛是工作必需且無法使用其他交通方式（如騎行或公共交通），否則企業不得在招聘中要求申請者持有有效駕照 。

行動計劃：

審核招聘廣告及招聘材料，確保合規性。

刪除不必要的駕照要求，擴大合資格的申請者範圍，降低歧視 風險。

自由職業者保護法案

加州繼續致力於保護獨立承包商。自由職業者保護法案要求所有與自由職業者的合同需以書面形式簽訂，並清楚列明服務範圍、付款條款及時間表。不合規可能導致損害賠償增加。

合規建議：

建立標準合同範本，簡化合規流程。

制定明確的內部政策，確保及時付款並提高與自由職業者的溝通透明度。

PAGA（私人檢察官法案）的改革

PAGA改革為企業提供了重要的緩解措施。自2024年7月起，對於輕微違規行為的罰款減少，並允許企業在面臨罰款前主動改正。

關鍵變更：

原告隻能對自己親身經歷的違規行為提起訴訟。

企業可以透過主動改正餐休、加班費及工資單錯誤來避免罰款。

企業建議：

主動進行合規性審查，並及時糾正潛在違規行為。

保留詳細記錄，以支持“善意行為”的抗辯理由。

重要司法裁決對企業的影響

工資單合規性：Naranjo v. Spectrum Security

加州最高法院裁定，善意行為可幫助企業避免因工資單小錯誤而遭受的罰款。這一裁決為技術性違規行為提供了有效的抗辯基礎。

工作時間定義：Plaintiff v. Employer Electrical

法院明確了何為“工作時間”，包括等待安全檢查等活動需在僱主控制下計算為工作時間。

歧視性調職：Muldrow v. City of St. Louis

聯邦裁決降低了證明歧視性調職的門檻，員工僅需提供“某種損害”的證據即可。

企業應對2025年新勞工法規定

合規不僅是避免罰款，更是建立吸引人才並降低風險的健康工作環境。以下是我們的建議準備措施：

1. 政策審核：檢查員工手冊、工資與工時規定，以及假期政策，以確保符合新法律要求。

2. 培訓計劃：教育管理層和人力資源人員，掌握新法律細節，培養合規文化。

3. 法律支持：與經驗豐富的就業法律師合作，解決複雜問題，進行合規審查，並有效管理爭議。

在鄭博仁聯合律師事務所，我們提供個性化的法律解決方案，幫助您的企業在加州挑戰重重的監管環境中茁壯成長。立即聯繫我們，了解我們如何協助您實現合規、降低風險以及2025年的戰略規劃。

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