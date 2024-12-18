我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

離奇…維州男森林狩獵 慘遭同伴射殺的熊「壓死」

俄核司令被炸死瞬間畫面曝光 專家：差10秒可能逃過一劫

康複力獲得日本授權 治癌輔助配方增免疫力

洛杉磯訊

癌症治療的現狀正在發生翻天覆地的變化，尤其是年輕患者的發病率逐年上升。儘管醫療技術不斷進步，降低了死亡率，但根據美國醫學圖書館的研究，86%癌症患者在治療過程中仍遭受嚴重的副作用困擾。

這些副作用主要來自兩個方面：一是癌症本身引起的消化系統問題，二是治療藥物的不良反應。哈佛大學的研究指出，超過三分之一的患者經歷手術併發症，這使得他們的體力和免疫力急劇下降，進一步影響食慾和整體健康。因此，癌症患者在治療過程中面臨著更大的挑戰。

為了應對這一挑戰，日本沖繩健康科學研究所與琉球大學攜手研發了一款專為癌症患者設計的營養保健品「康複力」KenkoUp（見圖）。這款產品採用三種天然成分提取而成，以褐藻醣膠為主要成分，來自沖繩海域和昆布根。這些海藻萃取物富含多醣體，經實驗證實能促進異常細胞凋亡，有效防止其擴散。

此外，「康複力」中的巴西蘑菇成分能夠進ㄧ步強化免疫系統，增強免疫T細胞和自然殺傷細胞（NK細胞）的活性，抵禦外來病毒威脅。

「康複力」是市場上唯一一款獲得日本國立琉球大學研究團隊授權，專為癌症治療輔助而研製的產品配方。該產品由美國FDA註冊核可的日本GMP製藥級工廠生產製造。

如需更多產品資訊，可致電專線1-626-866-1558。

癌症 日本 併發症

上一則

南加香港校友會聖誕餐舞會募款22萬 助學子追夢

下一則

破除心理健康汙名化 亞裔少女提紓壓對策

延伸閱讀

兩樣情 日本製造業PMI連六個月萎縮 服務業景氣持續擴張

兩樣情 日本製造業PMI連六個月萎縮 服務業景氣持續擴張
中山美穗得獎了 家屬點頭「遺作明年電視台看得到」

中山美穗得獎了 家屬點頭「遺作明年電視台看得到」
日本北海道零下20.5℃ 岩見澤市積雪逾1公尺 公車全停駛

日本北海道零下20.5℃ 岩見澤市積雪逾1公尺 公車全停駛
駐沖繩美軍 百人移師關島 1.9萬人將撤9000

駐沖繩美軍 百人移師關島 1.9萬人將撤9000
CBS：川普擬找「對中鷹派」前駐葡大使葛拉斯駐日本

CBS：川普擬找「對中鷹派」前駐葡大使葛拉斯駐日本
經濟圈擴及歐洲 英國正式加入CPTPP 有利日本米、英威士忌出口

經濟圈擴及歐洲 英國正式加入CPTPP 有利日本米、英威士忌出口

熱門新聞

御香食品即食肉類產品的李斯特菌疫情已蔓延至美國8個州。（CDC）

又增一死 全美召回這款華人喜愛的滷味食品

2024-12-11 16:16
行車記錄器已成為許多車主的「電子證人」，不僅有助事故真相釐清與法庭證據支持，亦為商用車輛業主提供保險折扣。（記者張庭瑜／攝影）

行車記錄器作證 律師：需符3要件才具法律效力

2024-12-13 01:20
周應標（Yinpiao Zhou，音譯）涉嫌11月底，使用無人機飛越范登堡太空基地拍攝照片。（KTLA5電視台）

華男持綠卡飛中國登機前被攔截 因做這件事

2024-12-11 15:31
1960年後出生者，要到67歲才能領取全額社安退休金。圖為示意圖。（pexels）

2025社安退休金計畫 有幾項改變

2024-12-15 19:19
PIH Health Whittier Hospital的外觀。（取自PIH Health網頁）

PIH Health洛杉磯3醫院被駭 網路、電話已癱瘓14天

2024-12-15 01:14
最後好市多退還她四分之一的錢。（讀者提供）

好市多的退貨神話…1盒4個石榴爛1顆 華女退款1/4

2024-12-13 18:06

超人氣

更多 >
被周星馳力捧爆紅竟過河拆橋 黃聖依道歉遭星爺狠嗆2字

被周星馳力捧爆紅竟過河拆橋 黃聖依道歉遭星爺狠嗆2字
華女遭棄屍雪梨 警尋獲疑為台灣丈夫遺體 鎖定2嫌

華女遭棄屍雪梨 警尋獲疑為台灣丈夫遺體 鎖定2嫌
這9種甜點 烹飪專家：上高級餐廳絕不要點

這9種甜點 烹飪專家：上高級餐廳絕不要點
美債投資人預期Fed鷹式降息 揚棄長天期債券

美債投資人預期Fed鷹式降息 揚棄長天期債券
「明天你是否依然愛我」73歲音樂人楊立德 心臟驟停離世

「明天你是否依然愛我」73歲音樂人楊立德 心臟驟停離世