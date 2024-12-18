康複力獲得日本授權 治癌輔助配方增免疫力

癌症 治療的現狀正在發生翻天覆地的變化，尤其是年輕患者的發病率逐年上升。儘管醫療技術不斷進步，降低了死亡率，但根據美國醫學圖書館的研究，86%癌症患者在治療過程中仍遭受嚴重的副作用困擾。

這些副作用主要來自兩個方面：一是癌症本身引起的消化系統問題，二是治療藥物的不良反應。哈佛大學的研究指出，超過三分之一的患者經歷手術併發症 ，這使得他們的體力和免疫力急劇下降，進一步影響食慾和整體健康。因此，癌症患者在治療過程中面臨著更大的挑戰。

為了應對這一挑戰，日本 沖繩健康科學研究所與琉球大學攜手研發了一款專為癌症患者設計的營養保健品「康複力」KenkoUp（見圖）。這款產品採用三種天然成分提取而成，以褐藻醣膠為主要成分，來自沖繩海域和昆布根。這些海藻萃取物富含多醣體，經實驗證實能促進異常細胞凋亡，有效防止其擴散。

此外，「康複力」中的巴西蘑菇成分能夠進ㄧ步強化免疫系統，增強免疫T細胞和自然殺傷細胞（NK細胞）的活性，抵禦外來病毒威脅。

「康複力」是市場上唯一一款獲得日本國立琉球大學研究團隊授權，專為癌症治療輔助而研製的產品配方。該產品由美國FDA註冊核可的日本GMP製藥級工廠生產製造。

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