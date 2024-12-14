歲末派對多 余晨峰律師提醒防酒駕5要點

聖誕新年是全美歲末最重要和最繁忙的節日之一，各級執法部門對交通安全嚴陣以待，提醒大家清醒駕駛，切勿酒駕（醉駕），並防範民眾在節日期間因飲酒過度而引發的治安問題。余晨峰律師分享以下節日期間飲酒帶來的問題，提醒大家在準備過節時多加注意。

一些年輕的職場新人和學生，在聖誕節 前的幾天就陸續啟程回家，與親朋好友歡聚，這些聚會通常會伴隨酒精類飲品來增添歡樂的氣氛。每逢節慶期間，警方執法人員會加派人手前往紅燈區、酒吧區等地佈陣，預防醉酒鬧事。

余晨峰律師指出，若在短短兩小時內不受節制地飲下四杯或以上的酒精類飲品，對身體健康會帶來災難性後果。經常提到的「斷片」(Blackout)，醫學上指的是因酒精影響導致腦部記憶中斷，造成酒精性記憶空白，並可能引發的後遺症包括有：酒精中毒、易跌不省人事、被不法分子擄走、發生嚴重交通意外事故、體內器官出現酒精性燒傷、進行非正常性行為甚感染性病、與他人衝突毆鬥或拔槍射擊等。

更重要的是，許多民眾低估了暴飲對身體的損害，尤其是短時間內大量攝入酒精，可能對心臟、肝臟、腎臟、肺部等器官造成創傷。對於有慢性疾病的人來說，暴飲甚至可能誘發嚴重的併發症 。

在派對上為了應酬而被迫暴飲，結果對酒精飲品變得依賴甚至上癮或失去自制能力。余晨峰律師指出，對酒精的上癮程度是否達到酗酒水平，需要由專業醫療人員診斷。在一些酒駕案件中，主審法官如果看到有足夠證據證明被告多次重犯，有權下令被告強制接受戒酒療程。

余晨峰律師強調，知道自己有酒精上癮問題的人，應該向專業人士尋求協助。余晨峰律師提供以下重點：（一）短時間內飲大量的酒後再駕駛，是極度危險行為；（二）聚會上的暴飲，容易對他人造成朋輩壓力，導致模仿行為；（三）建議事先選定清醒司機、約好網約車或計程車；（四）一旦酒駕，被記錄在案即成終身記錄。即使委托經驗豐富的律師事務所，也未必能成功洗底，法官有權拒絕接納；（五）若被告擁有相關專業執照，需謹慎，因酒駕記錄可能會導致取消專業資格。

余晨峰律師總結，近年來各級執法部門在假期期間，除了點打擊酒駕外，也認識到酒類飲品是公共治安問題的重要來源。

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