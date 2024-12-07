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骨刺傷腫特效靈敷貼劑 安全解痛

洛杉磯訊

RIAXIN骨刺傷腫特效靈（見圖）敷貼劑問世已有二十多年，以其天然草本配方和效果獲得廣泛肯定。該產品以超濃縮技術製成，無類固醇及重金屬添加，使用安全且無副作用，適合用於消炎、活血、化瘀、祛風及緩解骨骼和肌肉疼痛等問題。

RIAXIN骨痛傷腫特效靈適用於多種骨骼及關節相關的症狀，例如骨刺、骨質增生、椎間盤突出、五十肩、頸椎及腰椎疼痛、膝關節腫痛、坐骨神經痛、腰肌勞損。網球肘、股骨壞死、痛風、骨退化、髖骨、四肢腫痛、類風濕性關節痛、勞傷、扭傷、撞傷、跌傷、閃腰、跌打、以及因運動、撞擊或跌倒等造成的神經、肌肉、骨骼和韌帶損傷。其特點在於不含一般中藥的濃重氣味或顏色，使用過程方便且不影響日常生活，為許多患者帶來了實質的緩解。

使用方式簡單，只需將敷貼劑直接貼於患處，每次使用6至8小時，隔天更換一次。這種外敷療法的優勢在於能直接作用於患處，通過皮膚吸收藥效成分，以達到快速消腫止痛的效果。特別適合長期需要使用的患者。此外，RIAXIN骨痛傷腫特效靈敷貼劑的使用過程不受日常活動的限制，不會對皮膚留下色澤或氣味上的痕跡，讓患者在治療過程中保持舒適與便利。

一位因膝關節退化及骨刺問題而行動受限的孫老太太患者，在多個療程後，不僅疼痛減輕，上下樓梯的困難也得以解決。此外，腰椎間盤突出、頸椎病、五十肩及腳底骨刺等問題的患者，均在使用Riaxin骨痛傷腫特效靈後明顯減輕症狀，生活質量得到提升。

此產品為外敷療法，不僅避免了傳統內服中藥對胃肝腎的負擔，還減少了需煎藥的繁瑣過程，為使用者提供了更方便的選擇。需要注意的是，敷貼期間應避免與其他中藥同時使用，以免影響效果，但西藥的同時使用並無不良影響。

目前，骨痛傷腫特效靈可在各大中藥行購買，也可直接聯繫漢方本草美國有限公司進行訂購，電話為415-668-1256，或前往官方網站訂購www.glowherbalgenic.com

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