規劃人生最後的家「年終優惠」 貼心聖誕禮

正值年底又逢聖誕節 ，是規劃福地的上佳時機，為家人帶來安心與保障，「年終專案優惠」現正登場，提前規劃人生最後的家，送給家人一份貼心的聖誕禮物，欲了解更多優惠詳情，請電John林626-592-9589查詢或預約參觀。

福地預售顧問John林表示，「人生的每一步都值得好好規劃，甚至包括最後的一步」。提前規劃人生最後一個家，不僅是對自己的負責，更是對家人的一種愛與體貼。有人問，為什麼要提前規劃福地？John林說，因為福地的價格每年都在調漲，提早預購可以鎖定今天的價格，免受未來的漲價和通貨膨脹影響。這是許多人選擇在生前規劃福地的主要原因之一，有福地20年前一個穴位只要500元至1000元，同一個位置到了今天可能要2萬至3萬以上。此外，自己選擇人生最後的家，也能避免將這樣艱難的決定留給家人，減少他們在面對悲傷時的負擔與壓力。

John林說，提前規劃不僅是為自己，也是給家人的一份禮物。這份禮物特別是在聖誕節期間，能讓家人感受到深刻的關愛與周到的考量，這是一份超越物質的禮物，帶來的是安心與未來的保障。年底預購正是時機，12月是規劃福地的理想時間，因為年底業者推出的優惠活動力度最大。今年也有值得把握的優惠，包括八年零利息貸款 、不查信用，有些福地大特價折扣30%，還有私家墓園大折扣40%，另外還有火化入土雙穴每月分期付款才81元，還有各種不同價位，讓選擇規劃未來更加輕鬆無負擔。這些優惠讓年底成為規劃福地的理想時機，年底新開發的園區也開放參觀，包括平碑、立碑、半私家墓園和私家墓園，坐落在山頂的優質風水位置，視野開闊、一望無際，讓每一位故人享有安靜而尊貴的安息環境。

John林進一步指出，福地其實是一種對自己未來的投資 。在這個聖誕節，提前規劃福地是一種無聲的愛，既能享受價格優惠，又能讓家人未來無憂，這比任何禮物都更深刻且有價值。他邀請有興趣的朋友攜家人一同參觀全新園區。不管是出於實際考量，還是想了解更多資訊，親自來看最能感受到福地的氛圍和環境。這份充滿愛的安排，能讓今年的聖誕節更加有意義，成為家人最暖心的節日記憶。