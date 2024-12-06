現代汽車 美國製造IONIQ 5 XRT全電車更長續航、創新功能

現代汽車宣佈美國製造的2025 IONIQ 5全電車包括全新XRT越野型（見圖）。這次擴展的車系提供了更長的續航里程和更多創新功能，提升了便利性、性能和安全性。IONIQ 5將成為首款在現代汽車集團全新美國喬治亞州 工廠（HMGMA）生產的車型。

現代汽車Chris Paukert資深公關經理開場介紹，2025 IONIQ 5 XRT越野型首次為現代電動車 帶來更強的越野能力和更大膽、更具韌性的外觀。IONIQ 5配備特斯拉 北美充電標準（NACS）接口，可不使用轉接器，直接連接特斯拉的超級充電網絡中的17,000多個充電站，使充電網絡規模翻倍。在HMGMA生產的車型預計在銷售初期有資格可獲得3,750元抵稅優惠，租賃車輛仍可獲得7,500元的抵稅優惠，現代汽車將這項優惠全額轉給消費者提供更具吸引力的租賃方案。

現代汽車北美設計中心外觀資深設計經理Brad Arnold表示，該中心設計IONIQ 5 XRT提供更多保護、連接性和功能性將成為未來XRT車型的標誌。2025年全新加入車系的IONIQ 5 XRT是一款性能更強的變種車型，定位介於升級後的標準車型與高性能的IONIQ 5 N之間。IONIQ 5 XRT專為那些喜愛越野和電動冒險的客戶設計。增加電池容量標準續航車型達58.0至63.0 kWh，長續航車型達77.4至84 kWh。Ionic 5 XRT的內飾營造了一個沉浸式、充滿動感的駕駛環境，內含H-Tex™座椅表面，並配有XRT專屬的圖案、徽標以及黑色頂篷。