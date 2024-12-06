我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日本女星中山美穗離世 享年54歲

獨家專訪／談大都會董陽孜書法展 馬唯中體悟策展三魅力

現代汽車 美國製造IONIQ 5 XRT全電車更長續航、創新功能

洛杉磯訊

現代汽車宣佈美國製造的2025 IONIQ 5全電車包括全新XRT越野型（見圖）。這次擴展的車系提供了更長的續航里程和更多創新功能，提升了便利性、性能和安全性。IONIQ 5將成為首款在現代汽車集團全新美國喬治亞州工廠（HMGMA）生產的車型。

現代汽車Chris Paukert資深公關經理開場介紹，2025 IONIQ 5 XRT越野型首次為現代電動車帶來更強的越野能力和更大膽、更具韌性的外觀。IONIQ 5配備特斯拉北美充電標準（NACS）接口，可不使用轉接器，直接連接特斯拉的超級充電網絡中的17,000多個充電站，使充電網絡規模翻倍。在HMGMA生產的車型預計在銷售初期有資格可獲得3,750元抵稅優惠，租賃車輛仍可獲得7,500元的抵稅優惠，現代汽車將這項優惠全額轉給消費者提供更具吸引力的租賃方案。

現代汽車北美設計中心外觀資深設計經理Brad Arnold表示，該中心設計IONIQ 5 XRT提供更多保護、連接性和功能性將成為未來XRT車型的標誌。2025年全新加入車系的IONIQ 5 XRT是一款性能更強的變種車型，定位介於升級後的標準車型與高性能的IONIQ 5 N之間。IONIQ 5 XRT專為那些喜愛越野和電動冒險的客戶設計。增加電池容量標準續航車型達58.0至63.0 kWh，長續航車型達77.4至84 kWh。Ionic 5 XRT的內飾營造了一個沉浸式、充滿動感的駕駛環境，內含H-Tex™座椅表面，並配有XRT專屬的圖案、徽標以及黑色頂篷。

特斯拉 喬治亞州 電動車

上一則

好康報您知╱168超市（168 Market）

下一則

第3季灣區可負擔購屋最低年收入 升至32萬元

延伸閱讀

挑戰馬斯克 華為人形機器人最快明年量產

挑戰馬斯克 華為人形機器人最快明年量產
財經簡訊

財經簡訊
比亞迪不光造車 還組裝逾三成iPad

比亞迪不光造車 還組裝逾三成iPad
現代汽車IONIQ 9電動休旅車 重新定義電車移動方式

現代汽車IONIQ 9電動休旅車 重新定義電車移動方式
需求下滑？特斯拉通知Cybertruck產線工人「未來3天不用上班」

需求下滑？特斯拉通知Cybertruck產線工人「未來3天不用上班」
1原因助攻 特斯拉11月市值飆升38.1% 增幅冠全球

1原因助攻 特斯拉11月市值飆升38.1% 增幅冠全球

熱門新聞

2025年起，好市多將全面停止銷售所有圖書類商品（本報檔案照）

明年起 好市多這個商品專區將消失

2024-11-30 17:17
華人鞠女士的掛飾引起鄰居不適，但受訪人表示對掛飾代表意義不清楚。（圖／受訪者提供）

文化差異 華人門前掛飾遭對街鄰居投訴

2024-12-01 11:40
中國品牌華萊士開啟「闖美」之旅，在南加華人聚集的核桃市開啟了其北美第一分店。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱10元3漢堡 它進駐南加 華人大排長龍

2024-11-28 15:26
擁有多張信用卡可能有助提高信用分數，但並不一定適合所有人。（Unsplash/Avery Evans)

不能多也不宜少 該持有幾張信用卡最划算？

2024-12-01 22:49
網名psychoz28的好市多員工，分享退貨奇葩事件。（psychoz28抖音）

好市多千元玩具 買了10年「孩子長大不再需要」退貨

2024-12-03 01:20
爾灣楊先生27日去當地好市多購物，卻發現雞蛋貨架「空空如也」。（楊先生提供）

加州雞蛋短缺 好市多也沒 原因是...

2024-11-28 18:21

超人氣

更多 >
殺聯合健保CEO槍嫌正面照曝光 用假新州證件投宿青旅

殺聯合健保CEO槍嫌正面照曝光 用假新州證件投宿青旅
北加規模7地震 舊金山灣區發布海嘯警報 1小時後解除

北加規模7地震 舊金山灣區發布海嘯警報 1小時後解除
無人管教？小女孩狂砸超市 顧客、員工無能為力

無人管教？小女孩狂砸超市 顧客、員工無能為力
聯合健保執行長遇害 華人員工震驚不安

聯合健保執行長遇害 華人員工震驚不安
湯普森遇害引爆醫保民怨 護士看遍病人被拒賠悲劇：我不同情

湯普森遇害引爆醫保民怨 護士看遍病人被拒賠悲劇：我不同情