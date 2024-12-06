中心健保為會員量身規劃可享豐厚福利

中心健保 （Central Health，見圖）致力於為多元文化社區提供高品質且負擔得起的健康醫療保險 ，旗下的聯邦健康保險計劃包含了豐富的福利 與貼心的服務，幫助會員在健康之路上更加安心。無論是Jade Plan (HMO)還是Medi-Medi Plan I (HMO D-SNP)，都為會員提供了免費的基礎醫療服務以及多種額外福利，是保障健康的不二選擇。

Jade Plan (HMO)是中心健保特別推出的高性價比聯邦健康保險計劃，專為符合條件的會員量身設計，提供以下豐厚福利：零月費，0元普通藥、300元鏡片鏡框補助、無限次數針灸。

此外，Jade Plan還提供了額外的全面福利，如：牙科保險、每月50元的健康食品補助、每3個月159元購買櫃檯成藥(OTC)及用品、草藥和健身用品的隨心卡、免費健身房會員資格、每年24次單程交通車看醫生、助聽器等許多福利。

對於同時享有紅藍卡(Medicare)及白卡(Medicaid)資格的會員，Medi-Medi Plan I (HMO D-SNP)也同樣提供貼心的健康保障選擇：0月費看醫生、普通處方藥也全免、300元鏡片鏡框補助、無限次數針灸。

Medi-Medi Plan I涵蓋全面的福利：全面的牙科保險、每月25元的健康食品補助、每3個月175元購買櫃檯成藥 (OTC)及用品、草藥和健身用品的隨心卡、免費健身房會員資格、每年24次單程交通車看醫生、助聽器等許多福利。

中心健保由一群本地醫生於2004年創立，始終以會員的需求為導向，致力於提供多文化社區所需的多樣化健康保險計劃。憑藉創新的設計與優越的福利，中心健保不僅涵蓋傳統紅藍卡的基本保障，還提供包括牙科、視力、針灸、健身及櫃檯成藥等多項額外免付費服務。

為更好地服務會員，中心健保的會員服務團隊由一群多語言專業人士組成，提供每週7天、每天早上8時至晚上8時的服務。無論說哪種語言，中心健保的代理商都將用你的語言提供詳細解答與貼心服務。如需了解更多資訊，可去電1-866-413-9854 (TTY 711)。