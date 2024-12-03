K2LT長壽科技跨境社交電商洛杉磯盛大開業

K2LT管理團隊人員

專注於生命科學和長壽技術K2 Longevity Inc.長壽科技公司跨境社交電商 於日前盛大開幕。中國導演、製片張紀中、K2LT跨境新零售CEO Samuel Qin、中國國家電網中礦建事業集團有限公司董事長崔宏軒、K2LT沉浸式體驗中心CEO George Gu 、健康商學院院長Mary Lin 、 K2 Longevity 公司創辦人David Kong 等人在開幕式上致詞。

K2 Longevity Inc. (簡稱K2LT）註冊於美國加州 ，是一家專注於生命科學和長壽技術的創新企業，旨在延長人類的健康壽命和提高生活品質。團隊由一群來自不同領域的科學家、研究人員和工程師組成，為客戶配備全球頂級長壽服務團隊作為他們的“個人長壽引領者”，幫助他們建立和遵循基於其獨特的基因組、生物學、生活方式和長壽願景的個性化長壽管理方案，助推精準長壽科技規模化與普世化。

導演、製片人張紀中

中國內地導演、製片人張紀中在開幕中表示， K2LT 長壽公司的盛大開業，標誌著人類在追求健康與長壽的道路上，又邁出了重要的一步。 K2LT 的成立，凝聚了許多科學家多年來的心血與智慧。他們深入研究，不斷探索，終於為人們帶來瞭如腦復康這樣能夠治療阿茲海默症、促進大腦神經發育、提高老人記憶力的蛋白組合物，以及在癌症治療領域展現出巨大應用前景的端粒酶抑制劑。

K2LT專案合作單位，中礦基建集團董事長崔宏軒表示，與K2LT集團深度的合作，表現在平台，品牌，資本及資源上，希望與K2LT集團孔總一起為人類生命健康，做出最大貢獻。

K2LT跨國新零售CEO Samuel Qin介紹了公司的經營模式，品牌/流量/資本，倡導基因抗衰療法，以AI科技幫助延壽。擁有多種國際專利技術的產品，包括NAD+AKG、端粒酶活化、幹細胞再生、全譜生命素、微生物群平衡及NAD+煥顏精華露（水光針）、NAD+賦活抗衰面霜、NAD+蠶絲蛋白白轉黑精華等。透過不斷創新與科技的結合，希望為客戶帶來顯著的生命品質提升，邁向更年輕、更健康的生活。現已全面啟動北美、東南亞、中國市場。

K2LT沉浸式體驗中心CEO、上海蔓菲美業連鎖機構創辦人George Gu介紹道，沉浸式體驗旨在豐富老化介入的「細胞營養、行為介入、設備介入」閉環，強化老化管理中的顧客引導與轉化，提升顧客黏性。為此，K2LT抗衰體驗中心持續引進全球領先的抗衰科技設備，定期舉辦主題抗衰活動，邀請國內外多位老化研究領域的頂尖專家，分享長壽科技的最新進展。

長壽烏托邦輪值主席Adel Bareh以及特地從歐洲趕來的健康商學院院長、歐洲DCHM整體自然療法醫學院中國院長林菀琪，先後介紹了各自領域的優勢。

K2 Longevity Inc 創辦人董事長David Kong介紹了品牌故事。

K2 Longevity Inc 創辦人董事長David Kong介紹了品牌故事。喬戈里峰是世界第二高峰，人們稱它為K2，它考驗著一代代頂級攀登者，探索生命禁區「萬山之王」的地位。K2LT長壽科技正是源自於這座傳奇山峰的精神，借助尖端科學研究成果為全球高端用戶打造個人化的抗老管理方案。 K2LT不僅是一個品牌名稱，更承載著對生命尊嚴與長壽價值觀的深度理解，它詮釋了一種積極向上的生活態度和追求永恆青春的生命哲學，透過科學的衰老管理，世界前沿的科技，延長人類健康的壽命，讓每個生命都值得用最先進的科技去守護，讓生命之美得以持久綻放。

負責人Jessica 接受訪問

負責人Jessica 接受訪表示，公司業務三位一體，包括多種細胞營養品，包括綫下沉浸式體驗店及實驗室，從三個方面打造抗老領域，銷售模式是跨境社交新零售電商，體驗中心，社交商業（微商、短視頻、直播等）。基於公司核心理念，醫療法抗衰，AI 科技延壽，三重檢測專利技術，真正的達成可知，可測，可逆轉的產業，希望更多的人理解，參與K2,在抗衰老的路上，一起攀登人類生命的高峰。

電話213-668-2222，電郵：[email protected]，地址170 E Arrow Hwy San Dimas, CA 91773。