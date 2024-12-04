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長安燈會弘揚中美文化 璀璨1個月落幕吸數萬人

洛杉磯訊

日前，為期一個月的洛杉磯燈藝博覽會（長安燈會，見圖），在聖安妮塔公園(Santa Anita Park)圓滿落下帷幕。本次博覽會以弘揚中美文化藝術交流為核心，匯集了多樣化的藝術形式與活動，吸引了數以萬計的觀眾前來參與。

在活動期間，燈會為觀眾呈現了極具中國傳統文化特色的燈籠藝術展覽，以及融合現代元素的表演，包括中國藝術開幕式、中美歌手大賽、時尚週、單身交友活動、婚禮主題晚會等。同時，也邀請了本地美國音樂團體和藝術家參與表演，進一步促進了兩國文化的交融與對話。

洛杉磯燈藝博覽會組委會，衷心感謝所有贊助商、合作夥伴及廣大群眾對本次活動的支持與關懷。正是因為民眾的積極參與和熱情投入，才使得這場中美文化交流的盛會如此矚目的成功。特別感謝中美雙方團隊的不懈努力，讓燈會的每一盞燈、每一場表演都成為了文化與藝術的鮮明體現。

燈藝博覽會組委表示，透過本次博覽會的舉辦，不僅累積了豐富的活動組織經驗，也從中發現了需要改進和提升的空間。將認真總結經驗，結合實踐，力爭在未來的活動中呈現更具創意和吸引力的內容，為中美文化藝術的傳播與合作建立更廣闊的平台。

展望未來，希望將「長安燈會」打造成更具國際影響力的文化品牌，並計劃在更多城市推廣，以延續這一中美文化交流的盛事。洛杉磯燈藝博覽會組委會，再次感謝各界人士的支持與愛，期待未來共同書寫更多精彩篇章。

洛杉磯

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