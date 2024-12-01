法訊║加州2025年職場新法生效！僱主HR必讀

2025年1月1日，加州 將實施一系列新勞工 與就業 法規，涵蓋最低工資調漲、自由工作者保障、工人隱私權等多方面，這些規定不僅影響僱主的經營方式，還改變了每一位員工的工作權益。前檢察官、亞凱迪亞 市市長、現任亞市市議員、南加 州知名審判出庭律師鄭博仁(Paul P. Cheng, Esq.）在近日采訪中，特別做出新法規的詳細分析，以幫助企業了解並應對即將到來的挑戰。

最低工資調漲

隨著新年的到來，加州僱主需要為非豁免員工實施新的最低工資標準。自2025年1月1日起，擁有超過26名員工的僱主，最低工資將調升至每小時$17.50；25名或以下員工的僱主，最低工資將至少為每小時$16.50。此外，加州提案32計劃於2026年進一步調漲最低工資，將26名或以上員工的最低工資設定為至少每小時$18。根據加州州務卿網站，該提案結果將於2024年12月13日確認。不論提案32是否通過，僱主應提前準備好在2025年提高最低工資。

鄭博仁(Paul P. Cheng, Esq.)律師就提醒， 值得注意的是，某些地區（例如：舊金山或洛杉磯）可能設有比州標準更高的最低工資要求。僱主應檢查地方法規，確保全面合規。

《加州員工免於僱主威脅自由法》(SB 399)

加州州長紐森近期簽署的SB 399法案將於2025年1月1日生效。該法案禁止僱主要求員工參加主要用於傳達僱主對宗教或政治立場的會議或通訊，並且包括禁止僱主召開關於工會組織的“強制性聽眾會議”。員工有權拒絕參加這類會議或通訊，且不會因而受到報復或不利的就業行動。違反該法律的僱主可能面臨每名員工每次違規$500的罰款和/或潛在訴訟。

鄭博仁(Paul P. Cheng, Esq.)律師表示，僱主需要更新其內部政策，並進行培訓以確保主管了解該法案的要求。此外，該法案可能面臨來自《國家勞工關係法》（NLRA）優先權的法律挑戰，僱主應密切關注其法律效力的進一步發展。

禁止要求駕照作為工作資格 (SB 1100)

自2025年1月1日起，《加州公平就業與住房法》(FEHA)將對工作招聘廣告內容施加更多限制。根據SB 1100，僱主不得在招聘廣告中要求駕照，除非僱主合理預期駕駛是該職位的工作職責之一，並且認為用替代交通方式完成該職責在時間或成本上無法與駕駛相媲美。僱主應審查所有正在使用的招聘廣告和申請材料，確保符合新法律要求。

鄭博仁(Paul P. Cheng, Esq.)律師提醒僱主，此外，僱主不得因申請人無法提供駕照而進行歧視，除非駕照是該職位的合理要求。

工會化努力與NLRB的最新動向

國家勞工關係委員會(NLRB)的總顧問Jennifer Abruzzo近期提出多項旨在增強工人權益的指導意見，包括認為過於寬泛的競業禁止協議和“留任或支付”條款違反了《國家勞工關係法》第7條，並可能對工會化努力造成威脅。然而，由於選舉結果，新的NLRB總顧問可能會撤銷部分指導意見。僱主需密切關注2025年的NLRB裁定和建議備忘錄的變化。

加州《隱私權法》(CCPA) 的新修正案

自2025年起，CCPA將進一步擴大其適用範圍，包括：要求僱主在收集員工或求職者的個人信息時提供詳細的隱私政策；僱主必須允許員工查詢、刪除或限制對其個人信息的使用；如果違反CCPA規定，僱主將面臨高達每次違規$7,500的罰款。

《家庭醫療休假法》(FMLA) 的新規定 (AB 2123)

AB 2123明確規定僱主不得要求員工在享受帶薪家庭假期福利之前用盡僱主提供的假期，但員工可選擇自願使用。 鄭博仁(Paul P. Cheng, Esq.)律師表示，值得注意的是，AB 2123還將帶薪假期的涵蓋範圍擴大到非傳統家庭結構，例如同居伴侶或非血緣關係的家庭成員。僱主應調整其假期政策，以反映這一改變。

對獨立承包商雇用的變更 (SB 988)

《自由工作者保護法》(SB 988)要求僱主在雇用總價值超過$250的自由工作者時提供書面合同，並在合同中包含姓名、日期、服務內容及付款信息等重要內容。

鄭博仁(Paul P. Cheng, Esq.)律師表示，僱主必須在合同約定的日期或工作完成後30天內支付工資，否則將面臨罰款或法律責任。

工人補償和吹哨者權益的新要求 (AB 1870)

AB 1870增加了僱主在工人補償法方面的告示和通知義務。僱主必須向員工提供新的工人補償法律權益告示，並確保張貼14點字體以上的通知，包含吹哨者熱線電話號碼。

休假權益的變化 (AB 2499)

根據AB 2499，陪審和證人休假以及犯罪受害者休假將從《勞工法典》轉移至FEHA，並強化了對犯罪受害者的保護。

對建築行業的PAGA豁免延長至2038年 (AB 1034)

針對建築行業員工的PAGA豁免將延長至2038年1月1日，該豁免適用於受到集體談判協議保護的員工。

擴展加州《尊嚴懷孕與分娩法》(AB 2319)

2025年，AB 2319要求醫院加強對潛在偏見的培訓，並對相關醫療人員提出新要求，包括完成基本培訓及定期更新課程。

種族定義的改變 (AB 1815)

根據AB 1815，加州法律中“種族”的定義不再包括“歷史上”一詞，這意味著包括髮型和髮質在內的種族特徵將受到保護。

交叉歧視的禁令 (SB 1137)

SB 1137明確規定，根據《公平就業與住房法》(FEHA)、《烏努魯民權法》和《教育法典》，基於兩種或多種受保護特徵的交叉歧視是被禁止的。

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