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共祈世界永和平 美國濟佛慈悲道場12.7祈福弘法大會

洛杉磯訊

美國濟佛慈悲道場將於2024年12月7日在南加州亞凱迪亞高中的表演藝術中心(Arcadia Performing Arts Center)舉辦一場別開生面的「濟佛心法禪修祈福弘法大會」。此次大會以「禪化心靈，自在祥和，共祈世界永和平」為主題，旨在通過深入的禪修體驗和祈福善緣，傳播濟佛慈悲道場的豐厚法脈，並與廣大的十方善士共建人間淨土。

_一直致力於推廣濟佛心法，以期幫助眾生從內心深處找到真正的平和與自在。此次禪修祈福大會不僅是道場的一次重要活動，也是廣泛傳播濟佛法門的重要契機。大會將以莊嚴的禪修祈福儀式為始，傳遞濟佛慈悲心願，祈求世界和平。

此次大會的主法人，玄微師（法號）以其深厚的禪修功底和宏大的慈悲心而廣受尊敬。玄微師自幼研修佛法，曾師從諸尊仙佛菩薩和多位佛教高僧以及道家修行大德，習得多種禪修法門，具有豐富的實修和教學經驗。他不僅在佛法的理論上造詣深厚，更在實際修行中多次帶領信眾獲得心靈的淨化與昇華。

大會活動豐富多樣，包括但不限於：

1. 禪修體驗：由濟佛慈悲道場的資深禪修導師親自帶領，參會者將能夠通過實際的禪修體驗，學習如何在日常生活中運用禪法，達到內心的寧靜與和諧。

2. 祈福儀式：大會將以莊嚴的祈福儀式為核心，通過集體祈願，祈求世界和平、人類和諧共處。此活動不僅是一種心靈的洗滌，更是一次與天地自然相通的交流。

3. 玄微師開示：來自濟佛慈悲道場的高級法師將進行現場開示，深入淺出地講解濟佛心法的精髓，指導參會者如何在現實生活中應用這些寶貴的智慧，提升自我。

4. 文化交流：大會還將設置多個文化交流區，包括書畫、音樂、等傳統文化展示，讓參加者在禪修之外，感受到中華文化的博大精深。

此次大會特別強調全民參與，不論年齡、性別、信仰，每一位追求心靈自在和平和的人都能夠在這場盛會中找到歸屬。弘法大會的地點：188 Campus Dr, Arcadia。

如有任何疑問或需要更多信息，可聯繫此次活動的主辦方，美國濟佛慈悲道場。道場位於6142 Century Hill Drive, Riverside，聯絡電話Teresa 949-529-0692，或Wendy 626-893-1701。

亞凱迪亞 加州 南加

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