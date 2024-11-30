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2025紅藍卡4升1降 華興保險提供諮詢

洛杉磯訊

近日，聯邦醫療保險和補助服務中心(CMS)公佈明年紅藍卡保費的價格變動，呈現「4升1降」的重要變化（見圖）。2025紅藍卡年度轉換期將至，華興保險建議還在評估和挑選健保計劃的長者需抓緊時間綜合考量，謹慎選擇。

華興保險表示2025紅藍卡「4升1降」重要變動如下：

1升：Part B保費。2025年紅藍卡Part B的每月保費是$185，比今年上漲約10元。不過還好明年仍有多家保險公司提供Part B保費退費計劃，加入後長者實際口袋負擔很低。計劃同時提供醫療福利和額外附加福利，參加者也不受收入限制。

2升：Part B自付額。明年Part B的自付額升高至每年$257，這個調整僅影響只有聯邦初始紅藍卡（初始聯邦紅藍卡）、或加入Supplement的長者。長者需先付滿$257免賠額，之後的政府和紅藍卡補足保險計劃就會開始介入，幫助支付剩下的醫療費用。

3升：工作點數不足的Part A保費。工作點數不足的長輩，在美國25年如果只有0-29點，需要支付每月$518的Part A保費；30-39點則需要每月支付$285。

4升：Part D處方藥保費的自付額。明年Part D處方藥保費的自付額是$590，比今年增長$45，該增長影響所有紅藍卡的用戶。

1降：Part D處方藥自付上限。2025年可預期的下降也是明年的一項重大變化：Part D處方藥的自付上限從$8000下降到$2000，所謂的甜甜圈洞(Donut Hole)制度在2025消失了。此外，政府考慮民眾的經濟壓力，推出分期付款藥費的政策。

華興保險總結：2025年紅藍卡的保費整體呈增長趨勢，加上處方藥政策變化，紅藍卡保險公司紛紛在福利和保費方面進行調整，甚至某些計劃將會被終止。有任何問題歡迎撥打626-363-0999華興保險紅藍卡專線。

華興保險免責聲明：華興保險並未提供所在地區可選擇的所有方案。目前，華興保險代理16家保險公司在所在地區提供的118種保險計劃。可聯絡Medicare.gov; 1-800-MEDICARE或當地的州健康保險計劃(SHIP)來獲取所有選項的相關諮詢。

聯邦醫療保險 紅藍卡 保費

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