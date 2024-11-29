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SYTK韓國城人氣牛骨湯店 推買一送一周二限TOGO

洛杉磯訊
牛排骨湯。
牛排骨湯。

韓國城人氣牛骨湯店(SYTK Sullungtang)，推出買一送一，周二特別菜單，限TOGO，19.35元可選牛排骨湯 (Short Rib Soup)或牛膝骨湯(Ox Knee Bone Soup)，送牛肉解酒湯(Hae Jang Gook)。

另推出新菜單16.47元，牛肉牛肚解酒湯(Special Hae Jang Gook tripe)及牛肉血腸解酒湯(Special Hae Jang Gook sundae )。

該店因其味道正宗，價格親民，全天人潮不斷，豐盛的食材及清爽的牛肉湯吸引了很多回頭客。無論是堂食還是外帶，小菜一樣不少，還附營養米飯（由12種米調配）。天氣轉涼，華人喜歡喝熱湯暖身。該店從早開始營業，7天供應特價早餐，7點至上午10點，牛骨湯、解酒湯(Shiitake Beef Soup)，乾魚湯等都是13.47元。

該店為顧客提供三倍滿意度的目標，優惠的價格，正宗口味，親切的服務。最重要的是該餐廳在食物的味道和原料的品質上有競爭力。尤其是在專門經營牛骨湯，雪濃湯的餐廳，湯底是關鍵，該店的湯只使用燉煮48小時的濃湯頭。在湯的沖泡過程中，油等雜質會去除，只提供食客精心熬製清爽的湯。

老闆表示，目前物價飆漲，但他們本著以誠實的價格為消費者提供健康而豐盛的每一餐，該店應廣大食客的要求，新增了石鍋烤肉、什錦拌飯、蔬菜湯。所有料理真材實料，很多住在加州的韓國人表示，想吃韓國餐時會開到韓國城，能夠在韓國城開店的業者，味道都很正宗。

該店的解酒湯、辣牛肉絲湯、牛膝骨湯、牛排骨湯及下酒菜韓式滷牛肉都是該店的人氣招牌。訂餐電話213-277-1339，地址2717 W. Olympic Blvd #108, LA. CA。

牛肉解酒湯。
牛肉解酒湯。

加州 華人

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