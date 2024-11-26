福全健保解疑2025年聯邦醫療保險主要變化

聯邦醫療保險 (Medicare，俗稱紅藍卡 ) 2025年有重大變化，攸關廣大年長群眾的健保 權益，聯邦醫療保險的申請及更換日期12月7日截止，福全健保首席成長官Martina李特為群眾解疑。

Martina表示，聯邦醫療保險優勢 (Medicare Advantage) 計劃從政府獲得資金方式改變，導致許多Medicare優勢計劃發生變化。 Medicare優勢計劃受益人應仔細查看計劃材料，並聯絡代理人或經紀人，以確保在2025年的最佳選擇。

Medicare優勢計劃D部分承保範圍發生變化，降低許多受保人的藥物費用，特別是服用高成本藥物的會員。 總體而言，大多數Medicare優勢計劃會員仍將享受Medicare優勢計劃會員享有的同樣巨大的福利 ，例如較低的醫生和醫院門診費/共付額、牙科、眼科和非處方津貼等。

Martina說，2025年將Medicare優勢計劃兩個重大變更影響會員。首先福利中的「甜甜圈洞」將被取消。「甜甜圈洞」是藥品成本遠高於初始自付費用。這意味著大多數會員全年支付的藥物費用大致相同，而不必擔心費用可能上漲的甜甜圈洞期。也將不再需要去猜測計算哪筆藥品費用將會進入甜甜圈洞，而不是陷入甜甜圈困境時感到驚訝。其次每位 Medicare 優勢計劃受益人每年的自付費用最高限額相比2024年的$8,000下降至$2000。服用高價藥物的會員將比過去獲得更多的年度費用保障。

雖然標準藥物的免賠額有所提高，但大多數Medicare受益人可選沒有藥物免賠額的Medicare優勢計劃。因此，是投保人在選擇Medicare優勢計劃時應該考慮的因素。 福全健保 (Clever Care) 將繼續為受益人提供價格實惠的健康計劃，藥物免賠額為$0。將幫助會員規劃全年的整體藥品費用。對於投保人來說，仔細查看藥物共付額、共同保險、藥物處方集以及他們可以在哪些藥房取藥非常重要，因為這些可能因計劃而異。聯絡保險代理人或經紀人或訪問Medicare.gov，可以在輸入特定藥物名稱查看其在每個Medicare優勢計劃選項下的費用。民眾也可以將所有在服用的藥物帶福全健保的社區中心核對，確保自己藥物是否在保險範圍。

福全健保涵蓋了大多數針對常見健康狀況的學名藥，例如第一級（最低且最便宜的成本層級）高膽固醇和高血壓。 福全健保還為全加計劃會員提供額外福利，例如每年只需按照建議服用處方藥並完成線上季度教育課程即可額外獲得$300。

2025年某些關鍵藥物可能不再屬於品牌藥包括常用的Prolia骨質疏鬆症藥物，該品牌或其學名藥將列入處方集，但仍無需事先授權。Myrbetriq泌尿科藥，學名藥將於明年初上市，並將屬於首選藥物而非品牌藥。Humira自體免疫藥物或其相似藥將於明年屬於首選藥但需事先獲得授權。Vascepa三酸甘油酯藥物，將屬於首選學名藥而非原廠藥。Restasis乾眼藥，將屬於首選學名藥而非原廠藥。如果患有慢性病，可能還有更多 Medicare 優勢計劃可供選擇。名為「基於病情的特殊需求計畫」的計畫僅適用於患有某些慢性病的會員，其中包括專門為幫助患有這些疾病的會員變得更健康而設計的福利和服務。例如，類似的糖尿病計劃可能包括折扣胰島素、個人化護理計劃以及健康食品或就醫交通的諸多福利。

傳統Medicare有些重要的限制，例如不承保眼科檢查或牙科就診。最重要的是，它不涵蓋處方藥。受益人將因購買獨立的D部分計劃而產生額外費用。例如福全健保的Medicare優勢計劃涵蓋這些重要的補充福利，並且提供的所有Medicare優勢計劃都包括處方藥承保。雖然傳統Medicare可能是受益人醫療保險的一個好選項，但Medicare優勢計劃提供傳統Medicare所沒有的諸多福利包括醫療費用的自付費用最高限額、看醫生或例行護理如化驗和X光檢查的門診費/共付額通常較低，有時甚至為$0。額外福利例如牙科、眼科、聽力以及健康食品或非處方藥品的津貼。大多數Medicare優勢計劃都包含承保處方藥，然而傳統Medicare並不承保。即便包括所有這些額外福利，許多Medicare優勢計劃的價格仍為$0（無額外費用）；因此，如果受益人投保加入Medicare優勢計劃，無需支付超出向傳統Medicare支付的額外保費。

Martina最後建議如果有傳統Medicare，建議查看Medicare優勢計劃選項。如果在傳統Medicare中擁有單獨的處方藥計劃，應查看包含藥物承保的Medicare優勢計劃（稱為MA-PD 計劃）在福全健保長壽計劃等MA-PD計劃中的藥物共付額可能比獨立醫療保險計劃中的更低。由於今年Medicare優勢計劃發生了變化，每位 Medicare 優勢計劃會員都應查看其計劃的2025年福利並探索其他計劃選項，以確保滿足個人需求的最佳計劃。

福全健保(Clever Care Health Plan, Inc)，總部位於Huntington Beach， 是一項聯邦醫療保險優勢計劃，提供優質、實惠、注重全面健康的Medicare計劃。該公司以透過尊重和提升其服務社區的文化價值來消除醫療保健障礙 而感到自豪。 福全健保計劃以全面健康為中心，將東方醫學的預防性治療療法與西方醫學的創新對抗療法相結合。 福全健保明白，一個人除了健康之外還有很多重要的東西。 瞭解有關福全健保健康計劃的更多資訊，可訪問Zh.CleverCareHealthPlan.com。 或電(833) 388-8168 (TTY: 711) 聯絡會員服務。