洛杉磯車展Genesis搶先發布全新改款GV70 與 油電化 GV70 SUV

Genesis在洛杉磯 車展前一天的獨家活動中正式發布全新改款的2026年式GV70與Electrified GV70 SUV 。這兩款車型將在美國亞拉巴馬州 蒙哥馬利與韓國蔚山的生產基地供應，預計於 2025年上半年陸續抵達北美零售商。

全新改款的 GV70 與 Electrified GV70 外觀設計展現了 Genesis 一貫的「運動優雅」（Athletic Elegance）設計理念，並以更多細節進行升級，包括雙織網狀格柵與經典的雙線頭燈。內裝部分也進一步提升，為駕駛者與乘客帶來更優質的使用體驗。

Genesis 同時宣布新增四家獨立零售據點，使品牌專屬展廳在短短三年間達到60家。

Genesis 北美首席營運官 Claudia Márquez 表示，GV70是該公司在北美最受歡迎的車型，在短短三年間，Genesis 已有超過 85,000名車主加入GV70的大家庭。全新改款的 GV70 與 Electrified GV70 兼具 SUV 的多功能性與內裝精緻度，同時保留了 Genesis 車款所具備的駕駛樂趣。

全新 GV70 提供兩種動力選擇：2.5 升直列四缸渦輪增壓汽油引擎，最大輸出 300 匹馬力，以及3.5 升 V6 雙渦輪增壓汽油引擎，最大輸出達 375 匹馬力。

為提升駕駛的舒適性與穩定性，GV70 配備了全新的「高速車身動態控制」(Highway Body Motion Control)，該系統在加速或減速時會自動調整前後懸吊的阻尼力。此外，現有的「路面預覽」(Road Preview) 功能則透過前置攝像頭檢測 路面狀況，並調整電子控制懸吊系統，進一步優化駕乘舒適性並減少衝擊感。

Electrified GV70 引入全新充電埠設計，為車主提供更高的便利性。充電埠蓋採用電動機構，實現更輕鬆的開啟與關閉。同時，充電埠內加入了加熱元件，方便車主在寒冷天氣下使用。

Electrified GV70 標配北美充電標準 (NACS) 充電埠，並附帶組合充電系統 (CCS) 轉接器，使車主能輕鬆使用全美超過 36,000 個 NACS 與 CCS 直流快速充電站，將 Genesis 電動車 客戶可使用的快速充電網絡規模提升至兩倍以上。

此外，Electrified GV70 採用更大容量的 84kWh 電池組，進一步提升續航里程，為客戶提供更大的靈活性與便利性。

全新 GV70 與 Electrified GV70 的內裝融入高科技元素，並結合 Genesis 獨特的韓式設計哲學「留白之美」(Beauty of White Space)。全新設計的 27 吋 OLED 螢幕將數位儀表與資訊娛樂系統整合為一體，採用寬幅橫向佈局，帶來極具未來感與實用性的操作體驗。