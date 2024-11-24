洛杉磯車展Genesis搶先發布全新改款GV70 與 油電化 GV70 SUV
Genesis在洛杉磯車展前一天的獨家活動中正式發布全新改款的2026年式GV70與Electrified GV70 SUV。這兩款車型將在美國亞拉巴馬州蒙哥馬利與韓國蔚山的生產基地供應，預計於 2025年上半年陸續抵達北美零售商。
全新改款的 GV70 與 Electrified GV70 外觀設計展現了 Genesis 一貫的「運動優雅」（Athletic Elegance）設計理念，並以更多細節進行升級，包括雙織網狀格柵與經典的雙線頭燈。內裝部分也進一步提升，為駕駛者與乘客帶來更優質的使用體驗。
Genesis 同時宣布新增四家獨立零售據點，使品牌專屬展廳在短短三年間達到60家。
Genesis 北美首席營運官 Claudia Márquez 表示，GV70是該公司在北美最受歡迎的車型，在短短三年間，Genesis 已有超過 85,000名車主加入GV70的大家庭。全新改款的 GV70 與 Electrified GV70 兼具 SUV 的多功能性與內裝精緻度，同時保留了 Genesis 車款所具備的駕駛樂趣。
全新 GV70 提供兩種動力選擇：2.5 升直列四缸渦輪增壓汽油引擎，最大輸出 300 匹馬力，以及3.5 升 V6 雙渦輪增壓汽油引擎，最大輸出達 375 匹馬力。
為提升駕駛的舒適性與穩定性，GV70 配備了全新的「高速車身動態控制」(Highway Body Motion Control)，該系統在加速或減速時會自動調整前後懸吊的阻尼力。此外，現有的「路面預覽」(Road Preview) 功能則透過前置攝像頭檢測路面狀況，並調整電子控制懸吊系統，進一步優化駕乘舒適性並減少衝擊感。
Electrified GV70 引入全新充電埠設計，為車主提供更高的便利性。充電埠蓋採用電動機構，實現更輕鬆的開啟與關閉。同時，充電埠內加入了加熱元件，方便車主在寒冷天氣下使用。
Electrified GV70 標配北美充電標準 (NACS) 充電埠，並附帶組合充電系統 (CCS) 轉接器，使車主能輕鬆使用全美超過 36,000 個 NACS 與 CCS 直流快速充電站，將 Genesis 電動車客戶可使用的快速充電網絡規模提升至兩倍以上。
此外，Electrified GV70 採用更大容量的 84kWh 電池組，進一步提升續航里程，為客戶提供更大的靈活性與便利性。
全新 GV70 與 Electrified GV70 的內裝融入高科技元素，並結合 Genesis 獨特的韓式設計哲學「留白之美」(Beauty of White Space)。全新設計的 27 吋 OLED 螢幕將數位儀表與資訊娛樂系統整合為一體，採用寬幅橫向佈局，帶來極具未來感與實用性的操作體驗。
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