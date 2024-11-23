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Lotus通暢型智能衛生座 第二台半價至11月底

洛杉磯訊

美國Lotus「通暢型」智能衛生座（見圖），感恩大酬賓，購買通暢型智能衛生座，第二台半價。優惠11月底截止。

日益普及的Lotus「通暢型」智慧衛生座表示，很多消費者從剛開始不太接受到用過後離不開。天氣轉冷，坐在溫暖的座圈，溫水清洗，暖風烘乾，會有一種滿滿的幸福感。有按摩保健、噴頭自潔、靜音緩降、殺菌除味、預防細菌感染等功能，還可有效預防痔瘡便秘。

該智能衛生座老少皆宜，功能超強，品質優秀，服務周到是「Lotus通暢型」的三大特點。

如果家裡有長者及滿臉長痘痘的年輕人，那就更需要安裝一臺智能馬桶。青春期內分泌旺盛，體內產生大量代謝產物，不及時排出體外，就會堆積在毛囊皮脂腺內，痘痘粉刺長不停，還減少便秘。

Lotus現全面代理TOTO產品，並成為TOTO的授權經銷商。全面代理兩大品牌包括Neorest、Washlet和相關的衛浴產品，三大品牌，共同呈現在Lotus專賣店裡，為客人提供一站式的選購方式，讓客人選擇更輕鬆，更方便。

美國Lotus通暢型智慧衛生座，利用世界首創的聚合水流專利技術， 透過特殊設計的噴頭產生高聚合水柱，以純自然方式順利通便，清潔直腸，讓每一天都可以順利通暢，內外乾淨，全身清爽。

訂購熱線1-877-808-0055，網址www.lotusSeats.com，地址1621 E. St Andrew Place, Santa Ana。爾灣電話949-932-0766，地址15435 Jeffrey Ave, #115, Irvine。蒙市店位於500 N. Atlantic Blvd #163, Monterey Park，電話626-656-6138。聖蓋博店電話626-573-0527，地址1635 S San Gabriel Blvd #11, San Gabriel。羅蘭崗電話626-839-9727，地址1015 S Nogales St #116A，Rowland Heights。Brea Mall，2106 Brea Mall, Brea, CA 92821電話714-784-6158 。

聖蓋博 爾灣

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