Lotus「通暢型」智能衛生座，感恩大酬賓，第二台半價

美國Lotus通暢型智慧衛生座，利用世界首創聚合水流專利技術

美國 Lotus「通暢型」智能衛生座，感恩大酬賓，購買通暢型智能衛生座，第二台半價。優惠11月底截止。

日益普及的Lotus「通暢型」智慧衛生座，很多消費者從剛開始不太接受到用過後離不開，依賴滿滿。天氣轉冷，坐在溫暖的座圈，溫水清洗，暖風烘乾，會有一種滿滿的幸福感。有按摩保健，噴頭自潔、靜音緩降， 殺菌除味，預防細菌感染等功能。還可有效預防痔瘡便秘，沒用過的人沒有辦法體會產品的好處及功能。

該智能衛生座老少皆宜，具有溫水沖洗、暖風烘乾、溫暖座圈等多種功能，是成為不同年齡層歡迎的原因之一。功能超強，品質優秀，服務周到是「Lotus通暢型」的三大特點。

如果家裡有長者及滿臉長痘痘的年輕人，那就更需要安裝一臺智能馬桶。青春期內分泌旺盛，體內產生大量代謝產物，不及時排出體外，就會堆積在毛囊皮脂腺內，痘痘粉刺長不停，要減少便秘。

專家表示，便秘會帶來很多的副作用，口中會有異味，臉上長痘痘，皮膚粗糙，皮膚癤腫，重要的是損害肝腎，造成肥胖等。因此便秘是人生活中的一大難題， 長期便秘會帶來很多危害，Lotus「通暢型」智能衛生座，之所以受到消費者的喜愛，其功能之一是可有效預防痔瘡便秘。Lotus「通暢型」智能衛生座擁有世界獨家專利的「通暢功能」，自2005年上市至今，持續xx衛浴智能馬桶的最高標準。

代理TOTO產品

Lotus現全面代理TOTO產品，並成為TOTO的授權經銷商。全面代理兩大品牌包括Neorest， Washlet 和相關的衛浴產品，三大品牌，共同呈現在Lotus專賣店裡，為客人提供一站式的選購方式，讓客人選擇更輕鬆，更方便。

美國Lotus通暢型智慧衛生座，利用世界首創的聚合水流專利技術， 透過特殊設計的噴頭產生高聚合水柱，以純自然方式順利通便，清潔直腸，讓每一天都可以順利通暢，內外乾淨，全身清爽。 強力聚合水流，幫助解決排便困難。 按摩沖洗間歇式柔緩水流，清洗的同時放鬆肌肉。 便後沖洗告別傳統紙張無法擦乾淨的困擾，水流沖洗更健康舒適。 女士清洗針對女士生理結構設計，如廁時清洗隱私部位。 座圈加熱如廁不再冷冰冰，座圈隨時保持適合溫度。 暖風烘乾暖風除去附著身體的濕氣，讓身體徹底乾爽。 無聲緩降座圈避免噪音吵雜。 便後除臭內置除臭盒，有效減少如廁異味。

Lotus訂購熱線1-877-808-0055，網址www.lotusSeats.com，地址1621 E. St Andrew Place, Santa Ana。 爾灣 電話949-932-0766， 地址15435 Jeffrey Ave, #115, Irvine。蒙市店位於500 N. Atlantic Blvd #163，Monterey Park（時代廣場) 電話626-656-6138。聖蓋博 店位順發超市內，電話626-573-0527，地址1635 S San Gabriel Blvd #11, San Gabriel。羅蘭崗99大華超電話626-839-9727， 地址1015 S Nogales St #116A，Rowland Heights。Brea Mall ，2106 Brea Mall，Brea, CA 92821714-784-6158