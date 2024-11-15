暢小平婚姻介紹中心 23日感恩節單身舞會

擁有40年歷史的Cindy's Singles暢小平婚姻介紹中心，將於本月23日（週六）晚上7點，舉辦盛大的感恩節自助餐單身舞會，地址位於700 S. Almansor St., Alhambra, CA 91801。活動前50位報名的女士，可享受半價20元優惠。

當晚活動現場將邀請專業DJ和歌手帶來現場演唱，並設有寬敞大Ballroom，為來自各地的中美單身朋友提供輕鬆愉悅的交友環境。現場更備有感恩節大餐，包括傳統火雞餐點，Ballroom Room內有大舞池配合絢麗燈光秀，營造出歡樂自然的氛圍，使活動不僅增添生活情趣，更提供了結交新朋友的機會。Joe Preston將特別贊助此次周六的感恩節派對。

此活動旨在幫助擴展交友圈，結識來自南加州 、聖地亞哥及拉斯維加斯的優質單身朋友。Cindy's Singles暢小平中美單身婚姻介紹中心，一直秉持用心經營和良好信譽，深受會員信賴，提供一個溫馨而愉快的社交平台，共度難忘時光。

如需了解更多詳情或報名，請聯繫Cindy's Singles暢小平中美單身婚姻介紹中心電話：818-355-0318，地址：245 E. Main St., #105 Alhambra, CA 91801，微信 ：Cindy's Singles，網站：www.Cindys-Singles.com。