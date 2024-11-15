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速勝貸款揭信託契約貸款祕訣 賺8至12%收益

洛杉磯訊
速勝貸款作為南加州資深的貸款專家。
速勝貸款作為南加州資深的貸款專家。

速勝貸款公司負責人Jennifer，作為中美會計師協會的贊助商，是一家專業貸款公司，專注於人民幣或美元的過橋貸款，提供靈活、快速的融資解決方案，幫助客戶抓住市場時機，提升投資回報。

速勝貸款表示，現在美國正進入降息週期，存在銀行的錢，利率也持續走低，對投資人來說，追求高報酬的意願更強，而信託契約貸款成為了更具吸引力的選擇。

信託契約貸款是一種由不動產作擔保的貸款形式。簡單來說，這種貸款形式允許將房屋的現有價值「套現 」，並把這筆資金投入到由信託公司發起的項目中，賺取遠高於一般理財產品的利息。更重要的是，因為有房產作為抵押，這種貸款的風險相對較低，收益穩定。

抵押房屋獲得信託契約貸款，可以享受以下優勢：

釋放房產價值：房子本來只是「閒置資產 」，而透過抵押貸款可以將這部分資金用於其他高收益投資。

低風險，穩定收益：信託契約貸款有房產作為抵押，並且在收益上有明確的利息回報，投資者可以獲得遠超市場的8%以上收益，而不會增加額外的高風險。

更有彈性的現金流管理：信託契約貸款一般設定了彈性的還款期限，同時因為每月供固定，能幫助大家更好地管理現金流。

負責人Jennifer補充，信託契約貸款是高收益、低風險的投資方式，在市場中大受歡迎。對於手中有房產的投資者，利用抵押貸款進行信託契約投資不僅能在降息期間鎖定高於市場的8%到12%的收益，還能靈活管理資產，實現財富增值。

信託契約貸款通常涉及優質的項目和資產，如房地產開發、商業貸款等。許多信託公司會根據專案的屬性設定收益率，而對於優質的貸款人，年利率通常會定在8%至12%左右。這種收益率遠高於一般銀行理財產品，而且收益固定，能保證投資者的現金流。

速勝貸款作為南加州資深的貸款專家，服務社區超過20年，專業團隊會為大家提供量身定製的金融解決方案，幫助輕鬆抓住高回報的投資機會。

如果有閒置的房產或是希望獲得更高回報的投資選擇，不妨聯絡速勝貸款，並考慮信託契約貸款，提供全方位的服務，大家可以利用這種理財方式，可以在穩健中實現財富增值。

更多詳情可聯絡速勝貸款公司，電話：626-620-3818，地址：77 Las Tunas Dr. #204 Arcadia, CA 91007。

貸款 投資 降息

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