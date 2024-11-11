HomeCo美家櫥櫃 每月推驚喜特價商品

HomeCo Inc美家櫥櫃，大量高端流行實木櫥櫃、浴室櫃、石檯面等，產品種類多，款式顏色尺寸均齊全，貨源充足，工廠直營，所有展示產品，現貨供應，質量保證，不怕貨比多家，是建商及居家裝修的首選。優質的服務，一站式採購，讓客戶節省時間及金錢，且每月都有驚喜特價商品推出。

美家櫥櫃表示，想要打造溫馨舒適的家園，HomeCo Inc會讓客戶滿意，不但產品齊全，貨源充足，專業的設計團隊，免費上門測量設計，量身定製、評估，安裝一條龍服務。提升奢華感十足的石檯面，展示廳內的實木櫥櫃也是顏色齊全，目前流行的永恆經典白色櫥櫃，高貴典雅的仿古白，高級灰色及淺灰色，啞光黑櫥櫃，歐美流行經典款式等。

HomeCo Inc美家櫥櫃自2005年成立以來，專精櫥櫃（見圖）、浴室櫃、石檯面、水龍頭、面盆及廚房水槽等一條龍設計、開發、製造。產品通過更新的生產技術不斷改進，以達到最佳的質量和成本比。在亞洲有五個不同的製造工廠，美國有九個大型倉儲，並以優惠的價格向分銷商、大型開發商、建築商和總承包商提供高質量的產品。

可至臨近展示廳參觀，Alhambra ，電話：626-943-0568，地址：616 S Marengo Ave, CA, 91803。

El Monte，電話：626-608-6188，地址：3160 Rosemead Blvd, CA, 91731。

Pico Rivera，電話：562-949-1970，地址：7271 Paramount Blvd, Pico Rivera, CA, 90660。

營業時間週一至週六，上午7點至5點。網址www.homecoonline.com。