我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

善用信用卡積分買機票 旅行專家不會做的4件事

紐約市住宅垃圾新規今生效 要買這種…華人叫苦

「大莊家」巨獻：12/21郭富城世界巡迴演唱會

特曼庫拉訊

大莊家賭場度假村(Pechanga Resort Casino)隆重呈獻《郭富城ICONIC世界巡迴演唱會》，12月21日（星期六）晚上八點在「大莊家」會展中心，「舞台王者」郭富城（見圖）將會放飛舞台無極限，與洛杉磯的粉絲，共享快樂時光。

郭富城於8月底結束香港13場《郭富城ICONIC世界巡迴演唱會香港站》的演出，是一場音樂與舞蹈精彩混合的視聽盛宴。此次來到洛杉磯，也會帶來完美的唱跳演出。

郭富城每次的開唱總是令人期盼，他的精湛唱跳功力搭配舞台造型及視覺特效，營造出的魔幻舞台魅力，這次為了2024洛杉磯站的演出，郭富城再度發揮「舞台王者」本領，將讓全場觀眾嗨翻天。

郭富城為了今年全新的《ICONIC世界巡迴演唱會》，創作一首別具意義的主題舞曲，名為《EXIT》。這首歌曲來自韓國、台灣及瑞典的創作團隊合力編寫的作品，郭富城希望寫一首關於舞者初心和沉浸在跳舞世界快樂的歌曲，因為他相信喜歡跳舞的人一定要有一份初心，才可以跳出感動，並且堅持心中的一份熱愛，就可以一直跳到老。希望藉著《EXIT》這首歌，祝福大家找到生活的出口，開開心心地做自己，亦希望大家透過這首全新曲目，感受一下這個跨國界合作互動的作品，讓大家看到不一樣的郭富城。

「大莊家」會展中心(Pechanga Summit)巨獻《郭富城ICONIC世界巡迴演唱會》票價為$128起，購票請上 99concerts.com，有關詳情可電(888)810-8871或上網www.Pechanga.com。大莊家賭場度假村位45000 Pechanga Parkway, Temecula, CA（距洛杉磯近一個半小時車程）。

洛杉磯 香港 瑞典

上一則

HomeCo美家櫥櫃 每月推驚喜特價商品

下一則

南加多地購房負擔能力有所改善 更多人買得起房

延伸閱讀

洛縣G提案陷膠著 支持方微弱領先

洛縣G提案陷膠著 支持方微弱領先
治理遊民加強消防 洛縣課稅案A和E皆能過關

治理遊民加強消防 洛縣課稅案A和E皆能過關
南加華裔參政成績好 逾30人當選各級公職

南加華裔參政成績好 逾30人當選各級公職
拉下賈斯康 霍克曼當選洛縣檢察長

拉下賈斯康 霍克曼當選洛縣檢察長
六人行已故演員 馬修派瑞洛杉磯故居855萬售出

六人行已故演員 馬修派瑞洛杉磯故居855萬售出
郭富城代言22年健身品牌結束合作 改由他的舊愛當活招牌

郭富城代言22年健身品牌結束合作 改由他的舊愛當活招牌

熱門新聞

節日將近，好市多推出多款優惠。圖為JBL Live 675NC無線耳罩式降噪耳機。（好市多官網）

黑色星期五 好市多5優惠 觸控螢幕筆記型電腦減300美元

2024-11-08 01:16
近期，南加內陸一城市的站街女愈來愈多，成為街頭獨特的景象。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱袒胸露臀引客 南加這華人區站街女超狂

2024-11-07 19:52
南加州年輕創業者Steven Guo。（取自Steven Guo Instagram）

華裔大學「差生」 創建多家電商 年入近200萬

2024-11-09 01:20
南加華男井亦新（左）行刑式槍殺妻子王玲玲與另一名男子李翟明，圖為案發現場地面留下的血跡。（本報資料照片）

「老實」華男為何行刑式殺妻 庭審揭動機

2024-11-05 14:23
在波莫那市的Holt大道，白天也有不少站街女出沒，他們多身著比基尼和丁字褲，打扮性感。（世說新聞團隊/攝影）

南加波莫那「站街女」成群露臀飛吻引客 Holt大道成性交易熱區

2024-11-08 01:20
南加華男井亦新（左）行刑式槍殺妻子王玲玲與另一名男子李翟明，圖為案發監控。（本報資料照）

華男行刑式開槍「老實人」怒殺「水性楊花」妻？

2024-11-04 22:06

超人氣

更多 >
煮飯前「加一物」延長澱粉分解時間 白米飯變得更香甜

煮飯前「加一物」延長澱粉分解時間 白米飯變得更香甜
佛州逮捕21名賣淫華女 中國網民看照片驚：口味真重

佛州逮捕21名賣淫華女 中國網民看照片驚：口味真重
柯文哲遭爆性騷璩美鳳 摸手臂還叫她「逆天妖精」

柯文哲遭爆性騷璩美鳳 摸手臂還叫她「逆天妖精」
友台議員魯比歐出線國務卿 選前曾表態「繼續挺台灣」

友台議員魯比歐出線國務卿 選前曾表態「繼續挺台灣」
珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲

珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲