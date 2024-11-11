「大莊家」巨獻：12/21郭富城世界巡迴演唱會

大莊家賭場度假村(Pechanga Resort Casino)隆重呈獻《郭富城ICONIC世界巡迴演唱會》，12月21日（星期六）晚上八點在「大莊家」會展中心，「舞台王者」郭富城（見圖）將會放飛舞台無極限，與洛杉磯 的粉絲，共享快樂時光。

郭富城於8月底結束香港 13場《郭富城ICONIC世界巡迴演唱會香港站》的演出，是一場音樂與舞蹈精彩混合的視聽盛宴。此次來到洛杉磯，也會帶來完美的唱跳演出。

郭富城每次的開唱總是令人期盼，他的精湛唱跳功力搭配舞台造型及視覺特效，營造出的魔幻舞台魅力，這次為了2024洛杉磯站的演出，郭富城再度發揮「舞台王者」本領，將讓全場觀眾嗨翻天。

郭富城為了今年全新的《ICONIC世界巡迴演唱會》，創作一首別具意義的主題舞曲，名為《EXIT》。這首歌曲來自韓國、台灣及瑞典 的創作團隊合力編寫的作品，郭富城希望寫一首關於舞者初心和沉浸在跳舞世界快樂的歌曲，因為他相信喜歡跳舞的人一定要有一份初心，才可以跳出感動，並且堅持心中的一份熱愛，就可以一直跳到老。希望藉著《EXIT》這首歌，祝福大家找到生活的出口，開開心心地做自己，亦希望大家透過這首全新曲目，感受一下這個跨國界合作互動的作品，讓大家看到不一樣的郭富城。

「大莊家」會展中心(Pechanga Summit)巨獻《郭富城ICONIC世界巡迴演唱會》票價為$128起，購票請上 99concerts.com，有關詳情可電(888)810-8871或上網www.Pechanga.com。大莊家賭場度假村位45000 Pechanga Parkway, Temecula, CA（距洛杉磯近一個半小時車程）。