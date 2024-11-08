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天普市11月16日「回收有回報」免費獲濾油器、工具包

洛杉磯訊

洛杉磯縣公共工程部於11月16日（星期六）上午10時至下午2時，在天普市的AutoZone汽車零件連鎖店，舉辦「舊機油濾油器及舊機油免費回收」活動，回收舊機油和濾油器，可免費獲得一個全新的濾油器及工具包。

洛杉磯縣公共建設部表示，住在天普市(Temple City)或附近的居民，都可以參加舊機油濾油器及舊機油回收活動，帶上換下來的舊機油與濾油器，到6300 Rosemead Blvd., Temple City, CA（與Longden Ave.,交界，華星超市旁）指定的AutoZone汽車零件連鎖店進行回收。

「回收有回報」的天普市舊機油及濾油器回收活動，感謝大家為打造一個更綠意盎然及清潔社區做的貢獻，回收的舊機油濾油器及舊機油，除可免費獲得一個全新最高價值15元的濾油器外，還有一份特別價值50元的回收工具包，其中包括一條工作巾、一漏斗和一個雙容量舊機油濾油器儲存容器，數量有限，送完即止，另現場並設有回收最多5加侖的舊機油服務。

濾油器是鋼製品，必須要妥善回收，殘餘的機油會對環境造成污染，參加可持續且有意義的舊機油及濾油器回收活動，它可以節省寶貴的資源，有利於大家的社區，建設更清潔的洛杉磯縣社區，需要大家的幫助，通過天普市免費換取濾油器與舊機油回收活動，將使社區受益。

天普 洛杉磯

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