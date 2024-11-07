我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

有性犯罪前科 美籍「190公分色狼」入境台 最新動向曝光

賀錦麗哪裡出問題？學者：經濟、移民政策步步錯

美國聯合諮詢服務公司 免費解說食品、藥品和化妝品法

洛杉磯訊
美國聯合諮詢服務公司負責人華丹尼（Daniel Hue），他們的專業服務是免費的。華丹尼從事FDA, USDA, US Customs諮詢多年，成功案例無數。(業者提供)
美國聯合諮詢服務公司負責人華丹尼（Daniel Hue），他們的專業服務是免費的。華丹尼從事FDA, USDA, US Customs諮詢多年，成功案例無數。(業者提供)

FDA食品添加劑(Food Additives)的有關規定「聯邦食品、藥品和化妝品法案 」，根據食品成分的用途以及FDA的相關權限定義了不同類型的食品成分。

FDA在這些機構的範圍內，對食品添加劑和公認安全(GRAS-Generally Regarded As Safe)成分的使用實施單獨的計劃。食品成分(food ingredients)有些是食品添加物(food additives)。「聯邦食品、藥品和化妝品法案 」將食品添加劑定義為任何物質，其預期用途會直接或間接導致或合理導致任何食品的成分或以其他方式影響任何食品的特性。

根據「聯邦食品、藥品和化妝品法案 」，食品添加劑必須獲得FDA授權才能用於市場上的食品。製造商或其他贊助商必須先透過提交食品添加劑請願書(petition)來尋求FDA的批准，以銷售新的直接食品添加劑，或在以與FDA目前批准的方式不同的方式使用直接食品添加劑之前。FDA在對擬議用於肉類和家禽產品的食品添加劑的審查過程中與美國農業部進行了磋商。

更多資訊可電美國聯合諮詢服務公司負責人華丹尼（Daniel Hue），很多時候，他們的專業服務是免費的。華丹尼從事FDA, USDA, US Customs諮詢多年，成功案例無數。

UNITED CONSULTING SERVICES（美國聯合諮詢服務公司），地址11030 Weaver Avenue, South El Monte, CA 91733。電話626-234-9468，電郵[email protected]；https://www.ucs.la微信號：danielh73。

FDA 微信 農業部

上一則

川普勝出 網搜「搬往加拿大」激增

下一則

蒙市羅霈霆成功連任 楊安立大幅領先

延伸閱讀

台國安局長：不論誰當選美國總統 美會維持制中友台路線

台國安局長：不論誰當選美國總統 美會維持制中友台路線
外星蛋？荷蘭運河撈「橘色發光囊袋」 竟是美國常見生物

外星蛋？荷蘭運河撈「橘色發光囊袋」 竟是美國常見生物
美國總統大選無論誰勝出 中國都將面臨更激烈競爭

美國總統大選無論誰勝出 中國都將面臨更激烈競爭
美國總統大選 NBA延續傳統停賽1天

美國總統大選 NBA延續傳統停賽1天
國安外包美國 台灣已無避險他途

國安外包美國 台灣已無避險他途
美國總統大選開票 關注民主黨上屆險勝的喬治亞州

美國總統大選開票 關注民主黨上屆險勝的喬治亞州

熱門新聞

華裔女子Hannah Chea剝牡蠣賺取收入。（Hannah Chea Instagram帳號）

加州華女名校畢業被裁員 靠體力活賺錢並找到快樂

2024-10-30 16:38
兇手井亦新衝入華人燒烤店，當眾人的面，行刑式射殺妻子王玲玲與另一名男子。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱妻與他吃飯 華男行刑式射殺 庭審揭秘辛

2024-10-29 22:02
好市多20元會員費優惠限時回歸。（歐新社）

好市多會員費僅20元且可申請副卡 限時回歸

2024-10-28 19:22
南加華男井亦新（左）行刑式槍殺妻子王玲玲與另一名男子李翟明，圖為案發監控。（本報資料照）

華男行刑式開槍「老實人」怒殺「水性楊花」妻？

2024-11-04 22:06
被告井亦新衝入一家華人燒烤店，行刑式地槍殺妻子以及另一名男子。（案發燒烤店監控）

38歲華男行刑式槍殺妻與同桌男 庭審曝內幕

2024-10-31 02:20
南加華男井亦新（左）行刑式槍殺妻子王玲玲與另一名男子李翟明，圖為案發現場地面留下的血跡。（本報資料照片）

「老實」華男為何行刑式殺妻 庭審揭動機

2024-11-05 14:23

超人氣

更多 >
圖表／川普發表勝選談話 總統大選開票最新進度看這裡

圖表／川普發表勝選談話 總統大選開票最新進度看這裡
不斷更新／參院變天共和黨拿下52席 眾院藍186：紅201

不斷更新／參院變天共和黨拿下52席 眾院藍186：紅201
川普宣布勝選 「二度當選總統」創下美國歷史

川普宣布勝選 「二度當選總統」創下美國歷史
劉亦菲深U綠色禮服大解放 「鋼鐵玫瑰」造型辣翻

劉亦菲深U綠色禮服大解放 「鋼鐵玫瑰」造型辣翻
川普拿下賓州後宣布勝選 自稱選後將幫助美國「癒合」

川普拿下賓州後宣布勝選 自稱選後將幫助美國「癒合」