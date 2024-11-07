美國聯合諮詢服務公司 免費解說食品、藥品和化妝品法

美國聯合諮詢服務公司負責人華丹尼（Daniel Hue），他們的專業服務是免費的。華丹尼從事FDA, USDA, US Customs諮詢多年，成功案例無數。(業者提供)

FDA 食品添加劑(Food Additives)的有關規定「聯邦食品、藥品和化妝品法案 」，根據食品成分的用途以及FDA的相關權限定義了不同類型的食品成分。

FDA在這些機構的範圍內，對食品添加劑和公認安全(GRAS-Generally Regarded As Safe)成分的使用實施單獨的計劃。食品成分(food ingredients)有些是食品添加物(food additives)。「聯邦食品、藥品和化妝品法案 」將食品添加劑定義為任何物質，其預期用途會直接或間接導致或合理導致任何食品的成分或以其他方式影響任何食品的特性。

根據「聯邦食品、藥品和化妝品法案 」，食品添加劑必須獲得FDA授權才能用於市場上的食品。製造商或其他贊助商必須先透過提交食品添加劑請願書(petition)來尋求FDA的批准，以銷售新的直接食品添加劑，或在以與FDA目前批准的方式不同的方式使用直接食品添加劑之前。FDA在對擬議用於肉類和家禽產品的食品添加劑的審查過程中與美國農業部 進行了磋商。

更多資訊可電美國聯合諮詢服務公司負責人華丹尼（Daniel Hue），很多時候，他們的專業服務是免費的。華丹尼從事FDA, USDA, US Customs諮詢多年，成功案例無數。

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