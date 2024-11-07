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Yaamava' 為Aristocrat Gaming推Phoenix Link™遊戲辦全球首發

洛杉磯訊
來自Aristocrat Gaming的最新熱門遊戲Phoenix Link將於各大賭場火速上線，而Yaamava' Resort & Casino則為這款萬眾期待的遊戲的北美首個發行站。(業者提供)
來自Aristocrat Gaming的最新熱門遊戲Phoenix Link將於各大賭場火速上線，而Yaamava' Resort & Casino則為這款萬眾期待的遊戲的北美首個發行站。(業者提供)

來自Aristocrat Gaming的最新熱門遊戲Phoenix Link將於各大賭場火速上線，而Yaamava' Resort & Casino則為這款萬眾期待的遊戲的北美首個發行站。作為國際熱銷遊戲Dragon Link™的最新升級版，Phoenix Link結合了玩家最喜愛的機制，並融入全新主題、功能和獎勵。

Aristocrat Gaming產品執行副總裁Victor Duarte表示：「多年來，Dragon Link在全球獲得極大迴響，但我們絕不安於現狀。我們的團隊一直努力不懈，以嶄新且令人振奮的方式，將所有玩家喜愛的元素整合在一起，推出令我們引以自豪的Phoenix Link。我們很高興能夠與Yaamava合作，以炫麗、刺激的方式盛大慶祝Phoenix Link的首發。」

Phoenix Link的玩家將能享受每個遊戲主題中的額外面額、配置和累積獎金。遊戲特色包括Hold &Spin（長按與輪轉）、Free Games with multiplier wilds or twin spin reels（具有倍數或雙重輪轉的免費遊戲）、觸發 Phoenix Mystery（鳳凰秘密）等多種全新驚喜獎勵。Phoenix Link現已登陸Neptune™ Single機櫃。

Yaamava Resort & Casino at San Manuel總經理Kenji Hall表示：「Yaamava'很高興能夠主辦由Aristocrat Gaming推出的Phoenix Link全球首發活動。這款遊戲延續了深受玩家喜愛的Dragon Link，同樣令人著迷，我們的Club Serrano會員也對它大加讚賞。它將成為Yaamava'賭場大廳的一大亮點。」

Aristocrat Gaming是全球首屈一指的設計商、製造商和經銷商，專門設計、製造和經銷受規管的陸上老虎機和電子遊戲。從屢獲殊榮的遊戲和硬體，到獨特的遊戲機制和領先性能，Aristocrat Gaming無論何時何地都能為玩家帶來最佳的遊戲體驗。隸屬於Aristocrat Leisure Limited (ASX: ALL)的Aristocrat Gaming為全球300多個司法管轄區的客戶提供端對端解決方案。為負責任的遊戲行業領導者，以維護一個充滿活力和可持續發展的行業。欲瞭解更多訊息，可訪問該公司網站www.aristocratgaming.com。通過Facebook、Instagram、LinkedIn和X關注 Aristocrat Gaming。

Yaamava' Resort & Casino豐富的各項活動和刺激體驗，讓賓客在洛杉磯就能享受到世界級的娛樂。無論是欣賞精彩演出、品嚐精緻美食、還是享受高級設施，Yaamava'都致力為賓客締造一流體驗。地址：777 San Manuel Blvd S, Highland, CA 92346，電話1-800-359-2464，更多即時訊息可隨時至www.yaamava.com查看。

洛杉磯

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