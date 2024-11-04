Armlogi亮相LD Micro第十七屆主會場 展示跨國電商物流新機會

Armlogi財務長周治良(圖左)，出席LD Micro第十七屆主會場活動

Armlogi Holding Corp，出席了11月3日LD Micro第十七屆主會場活動，這是全球小型市值公司最具影響力的投資 者會議之一。該活動吸引了150家來自各行業的上市公司和私人公司齊聚洛杉磯，為投資者和行業專家提供了一個深入了解各公司創新和市場策略的平台。 Armlogi財務長周治良（Ian Zhou）和董事會秘書Scott Hsu代表出席，不僅展現了公司近年來的成長成果，也強化了在物流市場的策略地位。透過與多家優質投資基金和機構的深入交流，獲得了廣泛的市場認可，為未來的擴展奠定了堅實基礎。

Armlogi財務長周治良演講

財務長周治良演講深入闡述了Armlogi在蓬勃發展的跨境電商 物流市場中的戰略佈局及其增長前景，強調憑藉出色的執行能力和技術創新，在物流行業中獨特地位。

Armlogi透過面對面會談與40多家投資基金和機構進行了深入的溝通，並獲得各方一致好評。這些優質的融資管道和高品質的合作夥伴資源，將為公司未來的業務擴展和策略發展提供強有力的支援。

周治良在會上介紹了公司近年來的財務表現和市場地位，展現在跨境電商物流領域的顯著優勢。經過四年高速發展，營收從2021年至2024年實現了18倍的成長，年複合成長率達到107.55%。 2024財年公司營收1.67億美元，比2023財年的1.35億美元成長了23.6%，顯示公司在高速成長的物流市場中維持了競爭優勢。

Armlogi財務長周治良和董事會秘書Scott Hsu

2023年該公司在美國的倉儲面積為120萬平方英尺，2024年已增加至270萬平方英尺。公司預計在2025年倉儲面積將進一步成長，以滿足不斷擴大的客戶需求。

周治良分析了全球跨境電商市場的成長趨勢，並指出這一市場規模預計將從2022年的近2兆美元增加到2027年的4.3兆美元。周治良表示，美國跨境物流的需求也在快速上升，這不僅為Armlogi帶來了業務成長的機會，也提升了公司在業界的重要地位。

美國第三方物流市場的發展也印證了這個趨勢。特別是在面向中國跨境電商的領域，美國市場從2018年的381億美元成長至2022年的1,057億美元，預計到2027年將再次翻倍，透過一站式的物流解決方案，協助跨境商家有效應對倉儲和配送需求的快速增加，實現更有效率的物流管理。

周治良還分享了公司在科技創新上的投資與發展。基於Amazon Web Services雲端 的自有平台，透過先進的物流管理系統提升營運效率，並降低營運成本，也計畫未來加大在人工智慧和數據分析方面的投入，進一步提升客戶體驗，提供更精準的物流服務。

展望未來Armlogi計畫繼續擴大客戶基礎，尤其在中國、東南亞 和墨西哥等關鍵市場。將持續加強技術應用，增加倉儲能力，並進行策略性併購，以持續提升客戶供應鏈 效率並為股東創造長期價值。周治良指出「未來Armlogi將致力於成為全球領先的物流合作夥伴，透過技術驅動和卓越的服務品質，為客戶提供全面的供應鏈解決方案。歡迎投資者和客戶與我們一起成長，共同迎接境內電商物流的美好未來。

了解更多信息，可訪問Armstrong Logistic Inc。