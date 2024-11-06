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昌興珠寶OMEGA海馬系列 邂逅秋色防水深度達6000米

洛杉磯訊
OMEGA海馬Planet Ocean 6000米系列，以其卓越的深海防水性能及獨特的色彩搭配。(業者提供)
OMEGA海馬Planet Ocean 6000米系列，以其卓越的深海防水性能及獨特的色彩搭配。(業者提供)

秋天到來，金色、橙色與紅色的濃烈色彩再次妝點美麗世界。這個秋天，讓歐米茄(OMEGA)腕錶伴隨走進大自然的懷抱，感受時光與深海的無限魅力。

 多年，OMEGA海馬Planet Ocean 6000米系列擁有多樣的設計風格及獨特的色彩搭配，讓佩戴者無論身處何地都能展現獨特品味。昌興指出，該款以其卓越的深海防水性能為特色，防水深度達六千米，通過ISO 6425:2018飽和潛水腕錶標準。

腕錶採用堅固的陶瓷錶圈以及藍寶石水晶錶鏡，確保了耐磨性與清晰度。錶盤的設計與秋日的色彩交相輝映，金橙色、深藍色等元素讓人聯想到秋日的落葉、晨霧以及日落的溫暖光芒。橡膠錶帶以OMEGA Steel錶扣的橘色為襯裡，錶背飾有五級鈦金屬徽章，以鐳射鐫刻於中央綴有標誌性歐米茄海馬標誌。

昌興推介，此款腕錶搭載歐米茄8912同軸擒縱大師天文臺認證機芯，具備優越的防磁性能，也擁有確保精準性與持久的動力儲備，它不僅是性能卓越的潛水腕錶，更是一件融合了 。秋分季節，無論在秋色寧靜湖畔；或至深邃的大洋之底，都將成為擁有者探險之旅中的忠實伴侶。昌興珠寶網址 www.chonghing.com。

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