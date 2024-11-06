林大衛保險提供一對一服務 耆英紅藍卡健保轉換12/7止

林大衛保險擁有6家分公司，服務華人民眾30年，經驗豐富。(業者提供)

林大衛保險提醒耆英長者，不要錯過2025聯邦醫療保險紅藍卡 年度轉換期，開放期10月15日至12月7日。有需要的民眾，可提供一對一的服務，會根據自身藥物情況，醫師醫院的選擇和自身財務狀況，幫大家選到合適的保險。

林大衛保險表示，在此轉換期，耆英長者可以對現有的聯邦醫療保險優勢計劃和聯邦醫療保險處方藥計劃(Part D Prescription Drugs)進行更改。若對Advantage HMO和Advantage PPO計劃不理解，也可來電諮詢。

如果要購買個人和家庭健康保險，每年開放投保期是11月至隔年1月底。但公司團體健康保，沒有時間限制，只要公司符合保險公司要求，可以在任何一個月開立新的團體健康保險保單。如果對健康保險或價格有任何疑問，可隨時聯繫團體健康部門，將會有健康保險專業人士協助，立即回答問題，為公司選擇最合適的健康計劃。

林大衛保險擁有6家分公司，服務華人民眾30年，經驗豐富，擁有數十家保險公司的代理權，可為民眾找到價格比原本還低，保額高的大公司保險。

負責人林大衛建議，將汽車和房屋合保，可以拿到超過30%的折扣。如有Costco，Sam's Club，AAA會員或工程師執照，保險公司還可提供折扣。

林大衛保險電話1-800-778-8588，微信號topcoinsurance，電郵[email protected]。北嶺電話818-734-1988，阿市電話626-288-9808，亞凱迪亞 電話626-371-0388，爾灣電話949-593-0888，鑽石吧電話909-860-7770，哈岡電話626- 667-2000。網址www.topcoinsurance.com。