支持Jessica Caloza 成為加州52區首位亞裔眾議員

Jessica Caloza是一位亞裔移民 ，曾在地方、州和聯邦政府担任多个重要职务。就職期間，她始終堅持為工薪家庭謀福祉，並長期奮鬥在服務社會的前線。Jessica相信，政府在發揮作用時能夠改變人們的生活。她希望透過自身的努力，確保政府為所有的人服務。參加本次選舉前，她曾擔任加州 總檢察長Rob Bonta的辦公室副主任；此前，還曾擔任洛杉磯 市長辦公室的公共工程委員，以及前總統歐巴馬的教育政策顧問。

Jessica出身自工薪階級家庭。她將自己的一生致力於為代表性不足的社區發聲，特別是移民、女性和工薪家庭。她是公立學校系統的優秀代表，也是其家裡第一個取得大學學歷的人。 移民美國後，Jessica的家人獲得了薪資優渥的工作，並在這裡建立了良好的生活。她也希望其他家庭也都有同樣的機會。在當選眾議員 後，她將為各個階層的民眾爭取福祉，將社會的訴求轉達給州政府，幫助民眾提高生活品質，促進社會繁榮發展。

自去年7月正式展開競選活動以來，Jessica已得到加州財務長馬世雲（Fiona Ma）、國會議員趙美心（Judy Chu）、加州眾議員方樹強（Mike Fong）等眾多民選官員、小型企業、青少年、工人等社會各界的支持。 請您加入我們，支持Jessica Caloza成為52區的首位亞裔眾議員！

關於州眾議員第52選區 52區包括格蘭代爾（Glendale）的南部、老鷹岩（Eagle Rock）、華盛頓山（Mt. Washington）、高地公園（Highland Park）、格拉斯爾公園 （Glassell Park）、銀湖 （Silver Lake）、迴聲公園（EchoPark）、阿特沃特村（Atwater Village）、林肯岡 （Lincoln Heights）、洛斯費利斯 （Los Feliz）、東好萊塢、賽普拉斯公園 （Cypress Park）、伊利森谷 （Elysian Valley）、蒙特利崗 （Monterey Hills）、荷爾蒙（Hermon）、蒙特西托岡 （Montecito Heights）、艾爾賽雷諾（El Sereno），以及東洛杉磯地區的非建制地區。

若您不確定自己的所屬選區，請查閱 https://findyourrep.legislature.ca.gov WWW.JESSICACALOZA.COM @JESSICACALOZA