濟佛慈悲道場 南加州為期3周弘法度眾

2024年11月19日至12月12日期間，台灣新北淡水行天武聖宮暨其位於美國的分道場——濟佛慈悲道場，將在美國南加州 舉辦一系列弘法度眾的活動。

這次活動的目的是讓廣大的十方善士更全面地從共修中瞭解濟佛心法如何在當今社會中運用，從而達到自我修行和提升的境界。通過請法問事的互動，善士們可以增長智慧，並在日常生活中的難題和挑戰中找到如法的答案。

淡水行天武聖宮位於台灣新北市淡水區，是一座歷史悠久的道教聖地。宮內供奉關聖帝君，俗稱武聖，推崇仁義禮智信，廣受信眾敬仰。行天武聖宮不僅是奉祀傳統文化的重要場所，更是許多信眾心靈寄託的歸宿。其宗旨是以弘揚正道，傳播道教文化為己任，輔以多項社會福利活動，祈福眾生，利益社會。

美國濟佛慈悲道場是淡水行天武聖宮在海外的重要據點之一，其宗旨是以弘揚濟佛心法，為在美華人 及信眾提供修行、心靈提升的平台。道場致力於傳承行天武聖宮的宗教信仰和文化，通過各類宗教活動、講座和修行課程，教導信眾在緊張的現代生活中找到內心的平和和智慧。

在這次為期三周的弘法度眾活動中，濟佛慈悲道場將舉辦一系列豐富多彩的活動，包括但不限於：

1. 共修禪修課程：通過集體禪修和佛法講座，使善士瞭解濟佛心法及其在日常生活中的應用，從而提升自我修行的境界。

2. 請法問事：提供信眾與法師直接交流的機會，解答信眾在修行及生活中的疑惑，使其在面對人生困境時能找到最如法的解決之道。

3. 修行體驗活動：設計一系列互動式修行體驗活動，如打坐禪定、持咒、經綸誦讀等，幫助參展者親身體會和提升修行境界。

4. 文化交流活動：通過文藝表演、傳統禮法工藝展示等形式，增進當地與華人社區的文化交流，使更多人瞭解和認同濟佛慈悲道場的宗旨和活動。

濟佛慈悲道場熱忱歡迎各界人士，參加此次難得的弘法活動。美國濟佛慈悲道場位於6142 Century Hill Drive, Riverside。欲知更多的訊息，可聯繫Teresa 909-529-0692。