升級8K 中華數碼安卓11代機頂盒179元

中華數碼最新推出安卓 11代機頂盒（見圖），升級到8K圖像，新增智能語音搜索功能，可輕鬆搜尋電影、電視劇及YouTube 。只需說出節目名稱或演員名字，即可找到想觀看的節目。

畫質更清晰，運行速度更快，節目種類更豐富，涵蓋大陸、台灣、北美、日本、韓國、新加坡 、馬來西亞、英國、菲律賓、泰國、越南、印尼、歐洲等地的新聞、體育直播，並提供七天回看功能。此外，還擁有百萬部全球最新4K電影、電視劇及綜藝。

機頂盒內置卡拉OK應用，免費提供中英文歌曲點唱，支持中文YouTube、私密成人頻道直播和點播，並設有密碼保護。一次性購買，永久免費收看，無月費或任何其他費用，且無廣告。設備內部的固件和應用將自動更新升級，適合自用亦是贈禮佳品，並提供外州郵寄服務。實體店購買享有保障，產品提供一年保固期，實體店內免費維修，讓購買更安心。此外，店內也提供其他品牌電視機頂盒的維修與升級服務，費用為每次30元，現正特價179元，同類產品在亞馬遜售價均在230元以上。

另有家庭KTV組合，包含混音功能、高品質雙喇叭、男女變聲效果，並附帶兩支無線麥克風。該組合具備藍牙功能，可連接安卓電視盒或手機、iPad等藍牙設備，每天自動更新曲目，無需充值。特價150元，與電視盒同時購買可減50元，特價280元。機器重約6磅，內置充電電池，可在戶外連續使用6小時。購買地址：8736 Valley Blvd #A, Rosemead, CA 91770。聯繫電話：626-382-9694。