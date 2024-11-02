我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／大谷帶來新球迷 世界大賽全球平均收視破3000萬人

非典型狂人總統征途 川普2.0進擊白宮

升級8K 中華數碼安卓11代機頂盒179元

羅斯密市訊

中華數碼最新推出安卓11代機頂盒（見圖），升級到8K圖像，新增智能語音搜索功能，可輕鬆搜尋電影、電視劇及YouTube。只需說出節目名稱或演員名字，即可找到想觀看的節目。

畫質更清晰，運行速度更快，節目種類更豐富，涵蓋大陸、台灣、北美、日本、韓國、新加坡、馬來西亞、英國、菲律賓、泰國、越南、印尼、歐洲等地的新聞、體育直播，並提供七天回看功能。此外，還擁有百萬部全球最新4K電影、電視劇及綜藝。

機頂盒內置卡拉OK應用，免費提供中英文歌曲點唱，支持中文YouTube、私密成人頻道直播和點播，並設有密碼保護。一次性購買，永久免費收看，無月費或任何其他費用，且無廣告。設備內部的固件和應用將自動更新升級，適合自用亦是贈禮佳品，並提供外州郵寄服務。實體店購買享有保障，產品提供一年保固期，實體店內免費維修，讓購買更安心。此外，店內也提供其他品牌電視機頂盒的維修與升級服務，費用為每次30元，現正特價179元，同類產品在亞馬遜售價均在230元以上。

另有家庭KTV組合，包含混音功能、高品質雙喇叭、男女變聲效果，並附帶兩支無線麥克風。該組合具備藍牙功能，可連接安卓電視盒或手機、iPad等藍牙設備，每天自動更新曲目，無需充值。特價150元，與電視盒同時購買可減50元，特價280元。機器重約6磅，內置充電電池，可在戶外連續使用6小時。購買地址：8736 Valley Blvd #A, Rosemead, CA 91770。聯繫電話：626-382-9694。

安卓 YouTube 新加坡

上一則

濟佛慈悲道場 南加州為期3周弘法度眾

下一則

電視台直播主持人 秀奪冠棒球帽

延伸閱讀

習近平送單方面免簽大禮 芬蘭總統「3連謝」還蹦出中文

習近平送單方面免簽大禮 芬蘭總統「3連謝」還蹦出中文
EKR Cover汽車椅套實體店開幕免費安裝、優惠100元

EKR Cover汽車椅套實體店開幕免費安裝、優惠100元
金正恩今年露面次數大增60% 北韓怕暗殺維安升級

金正恩今年露面次數大增60% 北韓怕暗殺維安升級
新款iMac升級M4晶片 超美7色 還支援Apple Intelligence

新款iMac升級M4晶片 超美7色 還支援Apple Intelligence
洛杉磯等5機場 獲撥款6000萬升級基礎設施

洛杉磯等5機場 獲撥款6000萬升級基礎設施
3大選舉活動臨近 華府安保升級

3大選舉活動臨近 華府安保升級

熱門新聞

好市多20元會員費優惠限時回歸。（歐新社）

好市多會員費僅20元且可申請副卡 限時回歸

2024-10-28 19:22
華裔女子Hannah Chea剝牡蠣賺取收入。（Hannah Chea Instagram帳號）

加州華女名校畢業被裁員 靠體力活賺錢並找到快樂

2024-10-30 16:38
兇手井亦新衝入華人燒烤店，當眾人的面，行刑式射殺妻子王玲玲與另一名男子。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱妻與他吃飯 華男行刑式射殺 庭審揭秘辛

2024-10-29 22:02
洛杉磯華人夫婦1850萬巨額存款被騙。 (示意圖，取自Pexels)

南加華裔老夫婦1850萬存款被騙 向嘉信理財提告

2024-10-27 20:29
曾在Costco銷售的冷凍華夫餅和凍乾罐頭正在被召回，存在李斯特菌感染風險。（示意圖取自Pexels）

好市多這款冷凍食品被召回 上周仍在售 恐遭細菌感染

2024-10-28 15:33
Prime會員還有很多隱藏福利。（記者王若然／攝影）

不用就虧了 Prime會員還有這些隱藏福利

2024-10-29 22:42

超人氣

更多 >
享用機場貴賓室 旅遊專家說她絕不會做的5件事

享用機場貴賓室 旅遊專家說她絕不會做的5件事
有致癌風險？燕麥奶健康光環漸消退

有致癌風險？燕麥奶健康光環漸消退
遭受「中國震撼」打擊最重的美國社區 如今就業增加

遭受「中國震撼」打擊最重的美國社區 如今就業增加
如何挑選最好的牛排 3位肉販都這麼說

如何挑選最好的牛排 3位肉販都這麼說
破婚變傳聞… 「賭王千金」陪竇驍赴台灣看病 網驚：怎麼了

破婚變傳聞… 「賭王千金」陪竇驍赴台灣看病 網驚：怎麼了