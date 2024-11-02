我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／大谷帶來新球迷 世界大賽全球平均收視破3000萬人

非典型狂人總統征途 川普2.0進擊白宮

璟原藝術徵集中國字畫 洛杉磯站11月6-8日收購

洛杉磯訊

中國璟原藝術已第31次赴北美進行中國字畫收購，並訂於11月6日至8日共三天上午9時30分至下午4時30分，假聖蓋博希爾頓酒店二樓舉行「中國字畫收購會」，歡迎收藏家攜帶藏品前來免費鑑定及估價，並提供如何長期保存的建議，且可當場交易。

中國璟原藝術是一家專業從事中國字畫投資與收藏的藝術品公司，總部位於藝術人文底蘊深厚的浙江省杭州市。公司以強大資金實力及資深專家鑑定團隊為後盾，長期在美國、加拿大、澳大利亞、巴西、日本、台灣、東南亞等國家與地區進行中國名家字畫的鑑定收購活動（見圖）。在各國與地區均設有辦事機構和聯絡人。從2008年至今，已在世界各地成功舉辦近百次收購會。公司本著信用第一的態度，長期以來得到世界各地收藏者的認可與好評。 作品形式如立軸、手卷、冊頁、鏡框、鏡片、畫心、成扇、扇片等皆可。

中國璟原藝術以誠信讓主客之間的交易放心而簡單。收購範圍：古代字畫（唐宋原明清）如：趙孟俯、錢選、吳鎮、倪瓚、沈周、周臣、唐寅、文徵明、文嘉、文伯仁、仇英、徐渭、祝允明、王寵、陸治、陳淳、錢谷、董其昌、陳繼儒、丁雲鵬、吳彬、陳洪綬、藍瑛、黃道周、石濤、王鐸、傅山、張瑞圖、倪元璐、八大山人、王時敏、王鑒、王翬、王原祁、吳歷、惲壽平、楊晉、金農、鄭板橋、康熙帝、雍正帝、乾隆帝、董浩、董邦達、蔣廷錫、鄒一桂、錢維城、張宗蒼、石濤、鄧石如、王文治、伊秉綬、劉墉、何紹基、趙之謙、陳鴻壽、李鴻章、曾國藩、左宗棠、林則徐、翁同龢、陸潤庠等。

璟原藝術公司本次仍由副總經理周佳以及書畫部主管陳立界帶隊， 可免費鑑定及估價並提供長期保存的建議，為確保藏家放心，一律當場交易，可省去中間人或公司的佣金。藏家可事先將多個角度的藏品照片，發至郵箱[email protected]，或聯絡北美辦事處代表王玥1-626-773-6336。待專家初步審定圖片後預約見面，詳情登陸公司網站：www.jingyuanzj.com .

活動地址：225 W. Valley Blvd., San Gabriel, CA 91776(Santa Barbara Room)。

東南亞 投資 聖蓋博

上一則

南加廣府人聯誼會慶10周年 推動美中民間交流

下一則

濟佛慈悲道場 南加州為期3周弘法度眾

延伸閱讀

洛杉磯市慶祝道奇封王 出現脫序場面公車遭燒毀

洛杉磯市慶祝道奇封王 出現脫序場面公車遭燒毀
紐約市長打賭輸 洛杉磯市長：道奇球衣正要寄過去

紐約市長打賭輸 洛杉磯市長：道奇球衣正要寄過去
道奇奪冠球迷狂歡變騷亂 洛杉磯12人被捕

道奇奪冠球迷狂歡變騷亂 洛杉磯12人被捕
紐約總督島南瓜季 多位台藝術家受邀參展

紐約總督島南瓜季 多位台藝術家受邀參展
市議會一讀通過 洛市房東禁以「大規模改造」為由趕租客

市議會一讀通過 洛市房東禁以「大規模改造」為由趕租客
VTA新計畫 資助南灣交通導向型社區發展、建設經濟適用房

VTA新計畫 資助南灣交通導向型社區發展、建設經濟適用房

熱門新聞

好市多20元會員費優惠限時回歸。（歐新社）

好市多會員費僅20元且可申請副卡 限時回歸

2024-10-28 19:22
華裔女子Hannah Chea剝牡蠣賺取收入。（Hannah Chea Instagram帳號）

加州華女名校畢業被裁員 靠體力活賺錢並找到快樂

2024-10-30 16:38
兇手井亦新衝入華人燒烤店，當眾人的面，行刑式射殺妻子王玲玲與另一名男子。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱妻與他吃飯 華男行刑式射殺 庭審揭秘辛

2024-10-29 22:02
洛杉磯華人夫婦1850萬巨額存款被騙。 (示意圖，取自Pexels)

南加華裔老夫婦1850萬存款被騙 向嘉信理財提告

2024-10-27 20:29
曾在Costco銷售的冷凍華夫餅和凍乾罐頭正在被召回，存在李斯特菌感染風險。（示意圖取自Pexels）

好市多這款冷凍食品被召回 上周仍在售 恐遭細菌感染

2024-10-28 15:33
Prime會員還有很多隱藏福利。（記者王若然／攝影）

不用就虧了 Prime會員還有這些隱藏福利

2024-10-29 22:42

超人氣

更多 >
享用機場貴賓室 旅遊專家說她絕不會做的5件事

享用機場貴賓室 旅遊專家說她絕不會做的5件事
有致癌風險？燕麥奶健康光環漸消退

有致癌風險？燕麥奶健康光環漸消退
遭受「中國震撼」打擊最重的美國社區 如今就業增加

遭受「中國震撼」打擊最重的美國社區 如今就業增加
如何挑選最好的牛排 3位肉販都這麼說

如何挑選最好的牛排 3位肉販都這麼說
破婚變傳聞… 「賭王千金」陪竇驍赴台灣看病 網驚：怎麼了

破婚變傳聞… 「賭王千金」陪竇驍赴台灣看病 網驚：怎麼了