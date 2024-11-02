璟原藝術徵集中國字畫 洛杉磯站11月6-8日收購

中國璟原藝術已第31次赴北美進行中國字畫收購，並訂於11月6日至8日共三天上午9時30分至下午4時30分，假聖蓋博 希爾頓酒店二樓舉行「中國字畫收購會」，歡迎收藏家攜帶藏品前來免費鑑定及估價，並提供如何長期保存的建議，且可當場交易。

中國璟原藝術是一家專業從事中國字畫投資 與收藏的藝術品公司，總部位於藝術人文底蘊深厚的浙江省杭州市。公司以強大資金實力及資深專家鑑定團隊為後盾，長期在美國、加拿大、澳大利亞、巴西、日本、台灣、東南亞 等國家與地區進行中國名家字畫的鑑定收購活動（見圖）。在各國與地區均設有辦事機構和聯絡人。從2008年至今，已在世界各地成功舉辦近百次收購會。公司本著信用第一的態度，長期以來得到世界各地收藏者的認可與好評。 作品形式如立軸、手卷、冊頁、鏡框、鏡片、畫心、成扇、扇片等皆可。

中國璟原藝術以誠信讓主客之間的交易放心而簡單。收購範圍：古代字畫（唐宋原明清）如：趙孟俯、錢選、吳鎮、倪瓚、沈周、周臣、唐寅、文徵明、文嘉、文伯仁、仇英、徐渭、祝允明、王寵、陸治、陳淳、錢谷、董其昌、陳繼儒、丁雲鵬、吳彬、陳洪綬、藍瑛、黃道周、石濤、王鐸、傅山、張瑞圖、倪元璐、八大山人、王時敏、王鑒、王翬、王原祁、吳歷、惲壽平、楊晉、金農、鄭板橋、康熙帝、雍正帝、乾隆帝、董浩、董邦達、蔣廷錫、鄒一桂、錢維城、張宗蒼、石濤、鄧石如、王文治、伊秉綬、劉墉、何紹基、趙之謙、陳鴻壽、李鴻章、曾國藩、左宗棠、林則徐、翁同龢、陸潤庠等。

璟原藝術公司本次仍由副總經理周佳以及書畫部主管陳立界帶隊， 可免費鑑定及估價並提供長期保存的建議，為確保藏家放心，一律當場交易，可省去中間人或公司的佣金。藏家可事先將多個角度的藏品照片，發至郵箱[email protected]，或聯絡北美辦事處代表王玥1-626-773-6336。待專家初步審定圖片後預約見面，詳情登陸公司網站：www.jingyuanzj.com .

活動地址：225 W. Valley Blvd., San Gabriel, CA 91776(Santa Barbara Room)。