Let’s Go Carnival! 上山下海出遊去！

MiniVan通常被定位為多用途車（MPV），無論是接送小朋友或是家中長輩甚至搬貨生財其方便的多用途廣受家庭歡迎。但市面上大部分Minivan的箱型外觀讓年輕父母因為家庭而失去形象風格多少有些不甘。

2025 Kia Carnival推出多用途車提供酷炫的新選擇！Kia公關總監James Bell表示Kia Carnival為7-8人MPV，外觀更像是加長版SUV ，駕駛座的儀錶中控更是SUV風，除了滿足家庭需求，外型更加年輕動感，滿足了自我形象要求。在過去的銷售紀錄中許多Kia Carnival車主原來是駕駛SUV的。

2025 Kia Carnival油電混合MPV

2025 Kia Carnival最大的亮點在於提供油電混合動力選項。除了傳統3.5升V6引擎動力之外還有1.6T油電混合動力系統選項。1.6T混動系統1.6升渦輪引擎搭配 54 千瓦電機和6速自動變速箱，最大功率達180千瓦，總輸出功率達242馬力和271磅尺扭矩，牽引能力達到 2,500 磅。EPA估計城市油耗為34 MPG，高速公路31 MPG，綜合油耗為33 MPG，確保動力充沛兼顧燃油經濟性表現卓越。

Carnival混合動力車獨有的電子控制（E-Handling），幫助提高車輛進出彎道時的反應；電子減震（E-Ride），透過專門調整的避震器幫助平穩地度過顛簸的旅程；和電子規避處理輔助系統，旨在幫助控制緊急轉向期間的車輛運動。符合空氣動力學的17吋車輪完善了混合動力，EX 以上更配備了19吋合金鋼圈車輪。

2025 Carnival的3.5升V6 GDI引擎有287馬力和260磅尺扭矩，搭配8速自排變速箱可達3,500磅牽引力。EPA估計城市油耗為18 MPG高速公路為26 MPG，綜合油耗21 MPG。

MPV？SUV？帥氣外觀，酷炫內裝

2025 Carnival的車頭採用SUV的視覺概念設計，在大量平直線條的加持下，具備較強的稜角感。其配備縱向排列的LED大燈組與獨特的倒L型日間行車燈交相輝映，形成強烈的視覺衝擊更顯「硬朗」的設計風格，具備較強的力量感。

進入2025 Carnival盡顯誠意，其駕駛座一體雙聯屏幕配有可選用的12.3英寸儀表組和12.3英寸信息娛樂顯示屏大大提升了科技感。同時，新車支持無線蘋果CarPlay和安卓 Auto互聯功能，充分滿足駕駛能便捷的知曉各類車輛信息。新款Carnival可選配電動側滑門、三區空調等高端配置應有盡有。6個標準 USB-C連接埠方便地分佈在整個機艙內，而2個電源插座和2個115V逆變器可作為額外的電源。在安全性能上，自動緊急制動、車道保持輔助等先進技術的加持，讓駕駛過程更加安心無憂。

座椅佈局靈活多樣

2025 Carnival座椅佈局上提供靈活多樣的選擇。有2+2+3的7座佈局，還有2+3+3的8座佈局，均能滿足不同家庭或商務出行的需求。尤其是8座車型的第二排的中間座椅放倒後可充當中央扶手，提升乘坐舒適度。而第三排座椅折疊收納後能與後備廂地台形成全平結構，有效拓展了裝載空間。

解放眼球的後座電影院

第二排座乘客可享受Kia新推出選配的聯網汽車後座艙（ccRC）娛樂系統，配備雙14.6吋顯示器和全高清分辨率，允許從主要平台進行串流媒體播放，並可隨時添加無線內容。可以連接藍牙耳機，也可以通過HDMI連接手機等外部設備播放，搭配第二排座位採用貴賓椅有一鍵休閒模式，將椅背躺下，昇起腳靠如頭等艙舒適，妥妥的有後座電影院VIP休旅 車座駕！

最新版本駕駛員輔助系統

2025 Carnival標配和可用高級駕駛員輔助系統包括前向防撞警報輔助系統，在檢測 到與前方的人、車有碰撞風險時發出警告，並可自動剎車幫助防止在某些情況下發生碰撞。現可選配的交叉路口（FCA-JC）；變道正面（FCA-LO）；變道側面（FCA-LS）；和規避轉向輔助（FCA-ESA）。在屢獲大獎的EV6上配備的高速公路駕駛輔助2（HDA 2），現也可選配在Carnival，這系統可與前方檢測到的車輛保持預定距離，在某些高速公路上，可使車輛保持在偵測到的車道標記內，並在某些情況下協助變換車道。 標配ADAS 功能包括基於導航的智慧巡航控制（N-SCC）和智慧限速輔助（ISLA）。

另外選配的先進數位鑰匙2.0允許客戶使用兼容的智慧型裝置或支持NFC的智慧卡作為虛擬車鑰匙來鎖定、解鎖和駕駛。這項創新技術使駕駛者無需手持智慧型手機即可解鎖Carnival。此外，這些密鑰可以透過相容設備上的簡訊與朋友和家人共享。

體驗結語

在試駕過程中，體驗以上種種設備，一切平安順利但按奈不住的是想上山下海出遊的心情。Let’s Go Carnival!!