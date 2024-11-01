營養保健品康複力 為癌症病患研製

日本 沖繩健康科學研究所攜手琉球大學，推出專為癌症 患者研製的營養保健品「康複力」KenkoUp（見圖）。

該產品結合三種天然成分，主要成分為沖繩海蘊與昆佈板根中提取的褐藻醣膠。這兩種海藻含有豐富的多醣體，實驗證實其有助於促進異常細胞凋亡，並抑制細胞的擴散與轉移。

根據美國醫學圖書館的研究，高達86%的癌症患者在治療期間因副作用引發不適，主要原因包括疾病導致的胃腸吸收功能障礙及藥物引發的反應。這些不適容易導致患者體力和免疫力的下降，進而出現食慾不振和免疫功能低下的問題，增加治療的挑戰。針對癌症患者的營養需求，全球學術界正積極尋求突破性方案。

「康複力」中的巴西蘑菇成分進一步增強免疫系統，有助於提升免疫T細胞和自然殺傷細胞（NK細胞）的活性，增強對外來病毒的防禦。配方中的長命草富含微量元素，對抗發炎效果顯著，並有助於癌症患者在治療期間的胃腸營養吸收，提升身體素質。

「康複力」是市場上唯一一款由日本國立琉球大學研究團隊授權，專為癌症治療輔助而設計的產品。此產品由獲美國FDA註冊的日本GMP製藥級工廠生產製造，通過增強腫瘤 細胞凋亡、激活免疫細胞功能及改善腸道吸收和抗炎作用，為癌症患者提供更多康復的支持與希望。

如需進一步資訊，請電1-626-866-1558。