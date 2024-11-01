我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐巴馬大女兒「拋棄姓氏」闖電影圈 父親也無奈：想幫忙都難

「經濟學人」表態挺賀：投給川普是拿經濟、法治和國際和平豪賭

400餘年陳李濟藥品原裝進口 香港製造 全美已上市

洛杉磯訊

美國蘇氏藥業有限公司，是古方正藥（香港）旗下杏和堂陳李濟藥廠產品（見圖）在美加地區的總代理。

清朝同治年間（公元1856至1875年），同治皇帝偶染風寒，出現腹痛、嘔吐、腹瀉等症狀，服用「陳李濟追風蘇合丸」後，症狀緩解，因而欽賜「杏和堂」封號，以示褒獎。該藥丸具有驅風理氣之效，可有效紓緩感冒、咳嗽痰涎、胸悶腹脹、頭暈目眩等症狀，並對產後風氣和嬰兒吐乳亦有療效。如需治療感冒咳嗽，追風蘇合丸與附子理中丸同服效果更佳。陳李濟附子理中丸具有補脾暖胃的功效，適用於中氣虛寒、夜間咳嗽、寒痰頻吐、脾胃虛弱、食慾不振及年長者體弱等症。

陳李濟由陳、李兩家於明朝萬曆27年（公元1600年）創立，至今已傳承400多年。香港陳李濟藥廠始終秉持祖訓，以真材實料製藥，嚴格遵循傳統配方，選用人參、茯苓、黃芩等天然草藥精製而成。其藥丸以蜂蜜和地道中藥材合成，並以蜂蠟和木蠟包覆，以保證長期品質穩定。公司堅持品質至上，致力傳承與創新，成為中成藥行業的典範。

同時，陳李濟養心寧神丸有益精固氣、養心安神之效，適用於思慮過度、驚悸失眠、頭暈目眩等症狀；寧心補腎丸則可清心安神，適用於房事過度、精神困倦等症；婦科烏金丸具有活血祛瘀的功效，適用於產後瘀血、月經不調及跌打損傷；琥珀抱龍丸則可平肝熄風、祛痰止咳，用於緩解嬰兒吐乳、頭暈、痰壅胃翻及煩躁等症。

香港陳李濟產品系列，原裝進口，香港製造，現已全美上市。如有任何查詢，致電免費專線1-888-221-3496或上網www.solsticemed.com。

香港 失眠

上一則

聖蓋博谷政府聯盟慶30年 致力整治遊民、建造可負擔房

下一則

好康報您知／海鷗超市（Galleria）

延伸閱讀

香港瀑布灣現女浮屍 疑涉英籍男子出軌印尼女

香港瀑布灣現女浮屍 疑涉英籍男子出軌印尼女
許瑋甯太入戲 曾求助心靈療法：跟看感冒一樣很正常

許瑋甯太入戲 曾求助心靈療法：跟看感冒一樣很正常
港樓價創8年新低 前特首梁振英與李家超為1件事互槓

港樓價創8年新低 前特首梁振英與李家超為1件事互槓
反送中6千人未被起訴 港府事隔5年拒結案 他們提心吊膽

反送中6千人未被起訴 港府事隔5年拒結案 他們提心吊膽
港批准24萬高才 續簽目標1年5萬 議員：沒信心留人？

港批准24萬高才 續簽目標1年5萬 議員：沒信心留人？
第61屆金馬獎評審團公布 香港名導譚家明任主席

第61屆金馬獎評審團公布 香港名導譚家明任主席

熱門新聞

好市多20元會員費優惠限時回歸。（歐新社）

好市多會員費僅20元且可申請副卡 限時回歸

2024-10-28 19:22
洛杉磯華人夫婦1850萬巨額存款被騙。 (示意圖，取自Pexels)

南加華裔老夫婦1850萬存款被騙 向嘉信理財提告

2024-10-27 20:29
兇手井亦新衝入華人燒烤店，當眾人的面，行刑式射殺妻子王玲玲與另一名男子。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱妻與他吃飯 華男行刑式射殺 庭審揭秘辛

2024-10-29 22:02
華裔女子Hannah Chea剝牡蠣賺取收入。（Hannah Chea Instagram帳號）

加州華女名校畢業被裁員 靠體力活賺錢並找到快樂

2024-10-30 16:38
31--華人換匯，收款成功後中國帳戶卻被封。（取自Pexels網頁）

在美華人美金兌人民幣 收款成功後中國帳戶被封

2024-10-24 20:31
曾在Costco銷售的冷凍華夫餅和凍乾罐頭正在被召回，存在李斯特菌感染風險。（示意圖取自Pexels）

好市多這款冷凍食品被召回 上周仍在售 恐遭細菌感染

2024-10-28 15:33

超人氣

更多 >
江西爆校園情殺 19歲男持刀狂捅 22歲女慘叫救命我錯了

江西爆校園情殺 19歲男持刀狂捅 22歲女慘叫救命我錯了
賀錦麗勝選有望…若敗 民主黨內早已開始悄悄推卸責任

賀錦麗勝選有望…若敗 民主黨內早已開始悄悄推卸責任
「通往白宮的鑰匙」遭批武斷 神預測9屆總統大選專家仍看好賀錦麗當選

「通往白宮的鑰匙」遭批武斷 神預測9屆總統大選專家仍看好賀錦麗當選
全美最佳十大咖啡連鎖店 星巴克排第七、第一名專注原味

全美最佳十大咖啡連鎖店 星巴克排第七、第一名專注原味
「繁花」之後…王家衞傳將拍大女主新劇 網點名「她」…意外被酸

「繁花」之後…王家衞傳將拍大女主新劇 網點名「她」…意外被酸