400餘年陳李濟藥品原裝進口 香港製造 全美已上市

美國蘇氏藥業有限公司，是古方正藥（香港 ）旗下杏和堂陳李濟藥廠產品（見圖）在美加地區的總代理。

清朝同治年間（公元1856至1875年），同治皇帝偶染風寒，出現腹痛、嘔吐、腹瀉等症狀，服用「陳李濟追風蘇合丸」後，症狀緩解，因而欽賜「杏和堂」封號，以示褒獎。該藥丸具有驅風理氣之效，可有效紓緩感冒、咳嗽痰涎、胸悶腹脹、頭暈目眩等症狀，並對產後風氣和嬰兒吐乳亦有療效。如需治療感冒咳嗽，追風蘇合丸與附子理中丸同服效果更佳。陳李濟附子理中丸具有補脾暖胃的功效，適用於中氣虛寒、夜間咳嗽、寒痰頻吐、脾胃虛弱、食慾不振及年長者體弱等症。

陳李濟由陳、李兩家於明朝萬曆27年（公元1600年）創立，至今已傳承400多年。香港陳李濟藥廠始終秉持祖訓，以真材實料製藥，嚴格遵循傳統配方，選用人參、茯苓、黃芩等天然草藥精製而成。其藥丸以蜂蜜和地道中藥材合成，並以蜂蠟和木蠟包覆，以保證長期品質穩定。公司堅持品質至上，致力傳承與創新，成為中成藥行業的典範。

同時，陳李濟養心寧神丸有益精固氣、養心安神之效，適用於思慮過度、驚悸失眠 、頭暈目眩等症狀；寧心補腎丸則可清心安神，適用於房事過度、精神困倦等症；婦科烏金丸具有活血祛瘀的功效，適用於產後瘀血、月經不調及跌打損傷；琥珀抱龍丸則可平肝熄風、祛痰止咳，用於緩解嬰兒吐乳、頭暈、痰壅胃翻及煩躁等症。

香港陳李濟產品系列，原裝進口，香港製造，現已全美上市。如有任何查詢，致電免費專線1-888-221-3496或上網www.solsticemed.com。