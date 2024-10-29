新車搶先看：2025 KIA CARNIVAL MPV 油電動力、新設計和新一代科技

2025 KIA CARNIVAL 油電動力、新設計和新一代科技

更新後的 2025 Carnival混合動力車搭載更强大的功能，提升效率和多功能性。憑藉其引人注目的 SUV 風格設計和寬敞的貨車級載客和貨運能力，Carnival將風格與實用性無縫融合。Carnival還配備了Kia的新一代聯網汽車技術，全方位進入數字時代，實現了現代家庭交通的互聯性和便利性。

「我們的客戶告訴我們他們有多喜歡Carnival，我們很高興能夠進一步發揚這種熱情。」Kia美國首席營運長兼執行副總裁Steve Center 表示： 「對於那些總是與朋友、家人或裝備一起出行的人來說，我們很高興為Carnival提供混合動力系統，旨在滿足客戶格外忙碌的生活方式。」

2025 Carnival混合動力車有四種級別（LXS、EX、SX、SX Prestige），而汽油動力車型有五種（LX、LXS、EX、SX、SX Prestige）。

增強的存在感

Carnival採用獨特的「Opposites United」設計語言，自信地體現出現代而大膽的SUV外觀。輪廓分明的前飾板採用醒目的雕刻格柵，輔以精緻的立方體大燈，Kia標誌性的琥珀色星圖日間行車燈更是凸顯了這些前大燈的魅力。 Carnival的後部採用光滑的表面和簡潔的線條，車牌外殼重新定位到尾門的下部，外觀更加精緻。星圖尾燈（SX Prestige 標配）的清晰輪廓增加了後部的深度，而 17 或 19 吋合金輪圈選項（EX 裝飾及以上配備標準 19 吋輪圈）均展示了一系列獨特的幾何角度。與該系列中的其他Kia車型類似，2025 年的深色版配備深色外部元素，包括車頂橫桿、防滑板、C 柱裝飾、側門裝飾、後擋板裝飾、外後視鏡蓋、前格柵和車輪。

舒適便捷的結合

車門打開後是一個充滿未來感而又舒適的空間。中央儀表板上的資訊和氣候控制裝置設計簡約，中控台具有大容量雙杯架，可容納大杯飲料。

正面和中央，弧形全景雙顯示屏配備全數位儀表，配有可用的12.3 英寸儀表組和12.3 英寸信息娛樂顯示屏，優雅地集成到一個面板中，具有超現代的吸引力（帶有4.2 英寸TFT 的寬面板和12.3 吋螢幕是標配）。可選的全彩平視顯示器將儀表組和導航中的信息投射到擋風玻璃上，並且可用的全屏顯示後視鏡只需輕彈下方的選項卡即可切換到相機視圖。六個標準 USB-C 連接埠方便地分佈在整個機艙內，而兩個電源插座和兩個 115V 逆變器可作為額外的電源。

説一聲「Hey Kia」，就可以激活多區域語音辨識功能，例如打開窗戶或調節氣候控制。對於配備可選 VIP 休息室座椅套件的Carnival，第二排乘客可以啟動座椅的放鬆模式，透過單一語音命令傾斜座椅靠背並展開腿部伸展。

Carnival的寬敞靈活的內部空間可容納 7 名或 8 名乘客，第一排後面的貨艙面積為 145.1 立方英尺，堪稱同類最佳。 8 人座版本的「Slide-Flex」座椅（配備選配 VIP 休閒座椅的座椅除外）配備了可滑動的第二排中央座椅，可讓前排乘客輕鬆接觸乘坐其中的嬰兒或兒童。可拆卸的第二排座椅和折疊式第三排座椅仍然是Carnival的主要產品（SX-Prestige 中的第二排座椅不可拆卸）。

聯網的Carnival

向車載技術的未來，Carnival現在提供Kia新一代聯網汽車導航駕駛艙（ccNC）操作系統。這種先進的系統處理速度更快，保真度更高，只需在螢幕上滑動即可輕鬆存取常用的快速控制。無線更新可讓Carnival保持最新狀態。

後座乘客可以享受Kia新推出的聯網汽車後座艙 (ccRC) 娛樂系統。可選用的該系統由Kia開發，配備雙 14.6 吋顯示器和全高清分辨率，允許從主要平台進行串流媒體播放，並有可能隨著時間的推移添加未來的無線內容。乘客可以連接藍牙耳機，并且可以通過 HDMI 連接外部設備進行播放。

可選用的先進的基於超寬頻的數位鑰匙 2.0 允許客戶使用兼容的智慧型裝置或支持 NFC 的智慧卡作為虛擬車鑰匙來鎖定、解鎖和駕駛。這項創新技術使駕駛者無需手持智慧型手機 即可解鎖Carnival。此外，這些密鑰可以透過相容設備上的簡訊與朋友和家人共享。

透過新的混合選項增強多用途

2025 年Carnival混合動力車鞏固了其作為多用途車輛的地位，新推出的 1.6 升渦輪混合動力發動機搭配 54 千瓦電機和 6 速自動變速箱，總輸出功率為 242 馬力和 271 磅尺扭矩。該配置讓Carnival混合動力車的牽引能力達到 2,500 磅。 EPA 估計城市油耗為 34英里每加侖，高速公路油耗為 31英里每加侖，綜合油耗為 33 英里每加侖1。

Carnival混合動力車獨有的混合動力性能升級包括電氣化車輛運動控制（E-VMC），該系統透過撥動換檔桿來啟動，透過三級減速控制（在Eco/Smart 模式下）調整再生製動量模式。Carnival混合動力車獨有的其他功能包括電子控制（E-Handling），旨在幫助提高車輛進出彎道時的反應；電子減震（ E-Ride），透過專門調整的避震器幫助平穩地度過顛簸的旅程；和電子規避處理輔助系統，旨在幫助控制緊急轉向期間的車輛運動。符合空氣動力學的 17 吋車輪完善了混合動力。

汽油動力Carnival的性能仍然來自可用的 3.5 升 V6 GDI 發動機，可產生 287 馬力和 260 磅尺扭矩。搭配8速自排變速箱。它擁有 3,500 磅的牽引能力。 EPA 估計的城市油耗為 18 英里每加侖、高速公路油耗為 26 英里每加侖和 綜合油耗21 英里每加侖1。

ADAS 的進步：

Carnival的標配和可用高級駕駛員輔助系統套件已更新為Kia的最新版本。Carnival先進的駕駛員輔助技術的核心是標配的前向防撞輔助系統，該系統旨在在檢測 到與前方的汽車、行人或自行車發生碰撞的風險時，向駕駛員發出警報，並可以自動輔助制動，以幫助防止在某些情況下發生碰撞。該防撞輔助系統現在提供可選用的交叉路口 (FCA-JC)；變道正面(FCA-LO)；變道側面 (FCA-LS)；和規避轉向輔助 (FCA-ESA)。

首次在EV6 上配備的高速公路駕駛輔助2 (HDA 2)，現在也可選配在Carnival，這是一種駕駛員便利系統，旨在與前方檢測到的車輛保持預定距離，在某些高速公路上，可以使車輛保持在偵測到的車道標記內，並在某些情況下協助變換車道。

其他可用的 ADAS 功能包括基於導航的智慧巡航控制 (N-SCC) 和智慧限速輔助 (ISLA) 。

總部位於加州 爾灣市的Kia美國，在質量調查中連續名列前茅，被TIME評為2024年最具永續發展能力的公司之一。此外，Kia美國還擔任NBA 和WNBA的「官方汽車合作夥伴」，提供一系列汽油、混合動力、插電式混合動力和電動汽車，其生產的各種車型在近775家美國經銷商處銷售，包括了在美國本土組裝的汽車和SUV*。 *某些 2025 EV9 全電動三排 SUV、Sportage（不包括 HEV/PHEV）、Sorento（不包括 HEV/PHEV）和 Telluride 在美國使用美國和全球採購的零件組裝。