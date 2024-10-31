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長青保險 線上講座2025耆英健保、藥物改變

洛杉磯訊

聯邦醫療保險紅藍卡）的年度開放轉換期開始，長青保險公司負責人邱文齡帶來30分鐘的線上講座，為耆英群體進行講解。講題是：審視2025耆英健保的變動及藥物重大改變。

邱女士擁有30多年健保及醫療管理經驗，在波士頓獲得碩士學位後移居洛杉磯，曾任職嘉惠爾醫院、OrNda醫療集團，華人保險公會會長，並擔任泰平醫療網市場推廣部主管20多年。目前她負責的長青保險公司，簽約代理17家優質健保公司。

邱文齡補充道：南加州健保公司繁多，每家公司提供的福利各不相同。紅藍卡持有人，既要考慮自己熟識的醫生及服用的多種藥物、在哪一家保險公司的保險覆蓋最全？又要比較跟隨那一家保險公司的自付費用最省？以及選用那種保險計畫對自己的健康狀況最實用？2025耆英保險有何變動？這時候有豐富經驗以及深度瞭解各大保險公司福利的經紀人就十分重要。 

長青保險（Greenvillage Insurance）是一家耆英健保代理公司，是一群擁有相關背景且具有熱忱、多年豐富經驗的保險經紀人團隊，提供聯邦醫療保險相關訊息及第一手耆英健保資料等服務。有多位精通各地方言及各國語言的專業保險經紀人，解答各大保險公司及產品的比較與說明。該公司會根據要求來提供健康保險計畫產品，並提供優質親切高效率的客戶服務。長青保險電話：888-801-1829。

聯邦醫療保險 健保 紅藍卡

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