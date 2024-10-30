想拿5.25低利率 速勝貸款：備妥3文件

美國聯邦儲備委員會近期下調聯邦基金利率 50個基點至4.75%-5.00%，為四年來首次降息，帶動美國抵押貸款 利率下降。

根據房地美(Freddie Ma)最新數據，30年期固定抵押貸款利率已降至5.25%，創2023年5月以來的新低點。

速勝貸款公司(IBIS Financial)針對當前利率環境，提供靈活的貸款方案，涵蓋查收入、不查收入的各類貸款，以及過橋貸款和商業貸款。其30年固定利率貸款可低至5.25%，適用於自住房和投資 房。速勝貸款公司專精協助貸款人準備三項關鍵文件，並針對自僱人士提供不查收入貸款，最高貸款額度可達90%，適合銀行、VOE、P&L、1099、DSCR、銀行對帳單等不同資產證明的需求。

速勝貸款公司的優勢還在於快速放款，五天內即可完成放款，支持包括住宅、商業地產、土地在內的多類抵押物，全美均可操作。已存在貸款的資產可追加第二、第三順位貸款，無需信用查詢或估價，適合資金需求靈活的投資者。

速勝貸款表示，隨著利率下調，這是購屋和投資的絕佳時機。對於商業地產來說，未來2至4年可能是抄底良機，尤其在部分地區性和中型銀行更為謹慎的情況下，市場可能出現低價資產。速勝貸款建議具備資金的投資者提早布局，待市場機會成熟即入市。

此外，速勝貸款提供穩定收益的貸款資金合作方案，適合有閒置資金的投資者。年收益率可達10%-12%，並以房契(deed of trust)和產權保險(title insurance)為保障，透過Escrow公司管理，為投資人提供安全、專業的資金管理，全程無後顧之憂。

更多詳情請聯絡速勝貸款公司，網站：https://ibisfc.com/zh/c/，電話：626-254-7636，手機：626-620-3818，地址：77 Las Tunas Dr. #204 Arcadia, CA 91007。