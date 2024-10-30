全民保險專員解析 11.1 11.2舉辦2025健康保險講座

為期三個月的2025年個人與家庭健康保險開放受保期即將在11月1日正式開始。今年加州全保(Covered California)擴大收入標準，更多投保人可望獲得健保保費 補助。同樣的，白卡收入標準也提高了，投保人若沒有留意，收入過低就很有可能掉進「白卡」Medical，面臨生病時找不到醫生的窘境。另外，今年銀計畫福利有一項重大改變，收入超過貧困線250%以上的投保人也可以選擇福利更好的銀73計畫。

雖然保費補助標準擴大，但很多投保人由於收入增加，健保保費補助也隨之減少，加上健保保費調漲，今年加州健康保險平均漲幅約8%，部分地區可能會有更高的漲幅，因此健康保險保費開支仍是家庭一大支出。還有什麼方法可以獲得更多保費補助？不小心掉進白卡該如何處理？選擇了保費較便宜的HMO計畫，該如何挑選醫療網、醫生和醫院？突然受傷或生病，該去哪裡看醫生才不會收到天價帳單？預約不到醫生看診，還有什麼辦法可以預約到醫生？收到醫療帳單看不懂怎麼辦？

「全民保險」資深健保專員於11月1日週五上午10點在爾灣辦公室；11月2日週六上午10點在羅蘭崗辦公室舉辦現場「2025健康保險講座」分析最新健保福利、如何挑選最適合的計畫、如何合法降低收入，獲得更多健保補助。線上報名：https://bit.ly/4f4GyMs（見圖）；電話報名撥打：949-943-1789。

• 11月1日：980 Roosevelt #200A, Irvine, CA 92620

• 11月2日：17506 Colima Rd., #210, Rowland Heights, CA 91748

「全民保險」幫助企業與社區每個家庭，打造優質的保險理財規劃，提供各項年金、長期護理、退休計畫、資產配置、老人保險、個人醫療保險 、團體醫療保險、汽車房屋保險、商業保險、人壽保險、遺產規劃、信託規劃等，歡迎電話諮詢各類相關問題。羅蘭崗總公司電話626-363-2228。網址： www.anyinsurances.com