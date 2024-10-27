福樂紀念公園博物館 彩繪玻璃領域巨匠的回顧展

《納西瑟斯·奎里亞塔：光與玻璃中的原型與願景》日前在福樂紀念公園博物館 首次亮相。納西瑟斯·奎里亞塔是過去50年來玻璃藝術領域最具影響力的人物之一。從玻璃熔合技術的進步，到激進的風格創新，奎里亞塔重新定義了玻璃藝術家的角色。他的貢獻將彩繪玻璃從傳統的宗教與家居應用拓展至當代公共藝術與前衛的工作室實踐。

此次展覽即日起至2025年3月9日在福樂紀念公園博物館展出，開放時間是週二至周日上午10時至下午5時。福樂紀念公園博物館格倫岱爾園區地址在1712 S. Glendale Blvd.,Glendale。請依照博物館或活動標示指引前往。有關展覽、福樂紀念公園博物館或福樂紀念公園的其他詳細資訊，可聯繫Tom Smith，電話323.340.4742，或電郵：[email protected]。

奎里亞塔來自義大利 羅馬，他的職業生涯遍及全球，從墨西哥 到台灣，再到德國等地。此次展覽將呈現奎里亞塔逾五十年的創作，包括早期的實驗性彩繪玻璃作品、大型水彩畫、熔合玻璃等。

奎里亞塔的《被拒之門外》系列作品也將在此次展覽中展出，該系列直接探討了遊民 問題。《被拒之門外》以人性化的視角呈現了遊民及社會邊緣人士的困境。

奎里亞塔的大部分藝術創作都涉及夢境領域。這一點在他的作品《風、火與時間》（又稱《光之穹頂》）中得到了最為突出的展現。這座穹頂於2008年在台灣高雄落成，直徑達100英尺，是21世紀最重要的公共藝術裝置之一。《光之穹頂》構思為一場視覺歌劇，充滿了人物與象徵，包括人類原型和宇宙現象。

奎里亞塔在玻璃藝術史上的開創性貢獻，將與福樂紀念公園博物館中的中世紀與文藝復興時期彩繪玻璃窗一同展出，奎里亞塔作品與這些歷史悠久的彩繪玻璃形成對比，將讓觀眾領略彩繪玻璃藝術的演變歷程。

《納西瑟斯·奎里亞塔：光與玻璃中的原型與願景》展覽由福樂紀念公園博物館館長 James Fishburne 博士與奎里亞塔共同策展。Fishburne 表示：「納西瑟斯對彩繪玻璃與水彩畫兩種不同媒介的掌握令人嘆為觀止。他能夠在同一件作品中無縫地從微觀過渡到宏觀，從具象轉向抽象。他的作品始終讓我驚嘆不已。」

奎里亞塔的作品被納入美國、墨西哥、歐洲和亞洲的眾多博物館和公共場所收藏。他表示：「能夠與大家分享我數十年來的藝術實驗，與新作一同展出，讓人感到非常興奮。我也很期待看到我的作品與中世紀和文藝復興時期的彩繪玻璃進行對話。我的作品植根於對光的熱愛，我始終確信玻璃是創造最有力圖像的最佳媒介。此次展出的作品是我在彩繪玻璃與熔合玻璃藝術領域的巔峰成就。我十分榮幸能夠在像福樂紀念公園這樣擁有百年彩繪玻璃收藏的機構展出。」

另一場展覽《記憶與動作：Hratchya Hayents 的繪畫》也已經亮相。Hayents 的繪畫風格融入了行動與冥想的和諧結合，突破了視覺的邊界。此次展覽將展出這位亞美尼亞裔 美國藝術家的20餘幅全新及近期的抽象作品，強調了人類精神的勝利，並探討了國籍、平等與團結的主題。