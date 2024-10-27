承諾實現，共創未來——踴躍投票支持鄭博仁市議員連任

隨著2024年亞凱迪亞 市議員選舉進入最後階段，市民即將面對一個關鍵的選擇。亞市前市長、現任第四區市議員鄭博仁（Paul Cheng）自2019年高票當選以來，一直致力於提升公共安全、支持長者與退伍軍人，以及負責管理城市財政。他在任期內的表現廣受肯定，並且是第4區唯一一位同時獲得亞凱迪亞市警察與消防員協會共同背書的候選人。這一支持表明他對公共安全的堅定承諾，彰顯了他與市民同心協力，為城市的未來奮鬥的決心。

在這場選舉中，鄭博仁(Paul Cheng)向選民發出呼籲：繼續支持他的連任，讓亞凱迪亞保持強大，確保每一位市民的生活質量、城市的安全和財務穩定。這是一次至關重要的選舉，鄭博仁(Paul Cheng)深信，亞凱迪亞未來的成功有賴於每一位選民的參與和選擇。亞市消防員協會及警察協會就積極呼吁每一位選民在此次選舉中投出寶貴的一票，支持一位真正關心社區安全的領導者。作為一名服務社區多年的市議員， 鄭博仁(Paul Cheng)一直致力於為亞凱迪亞市的居民創造一個更安全、更繁榮的生活環境。

鄭博仁(Paul Cheng)表示，四年前在他競選亞凱迪亞市議員時，曾向市民做出明確的承諾：

維護公共安全；

支持長者與退伍軍人；以及

加強城市財政管理。

他很自豪地報告說，在過去的四年裡，這些承諾不僅得到了實現，還取得了更多的成果：

公共安全是城市的基石

亞凱迪亞依賴英勇的第一線警消應急人員。鄭博仁(Paul Cheng) 是第4區唯一一位獲得亞凱迪亞市警察協會和消防員協會共同背書的候選人，這顯示了他對公共安全的堅定承諾。他一直為應急人員爭取所需的工具和資源，以確保市民和他們的家人安全。鄭博仁(Paul Cheng) 承諾，未來他將繼續把公共安全放在首位，因為市民的安全對他至關重要。

尊重長者與退伍軍人

長者和退伍軍人是社區和國家的支柱。 鄭博仁(Paul Cheng) 一直致力於擴大對他們的服務和社區支持，並承諾將繼續確保他們得到應有的尊重和照顧。這些群體為社區做出了巨大的貢獻，現在是回報他們的時候。

實現財政盈餘與儲備紀錄

在過去四年中，亞凱迪亞實現了3,500萬美元的盈餘，7,000萬美元的儲備，並且有超過1.35億美元的投資 。這些數字表明亞凱迪亞已經為未來做好了充分準備。鄭博仁(Paul Cheng) 認為，財務責任不僅僅是競選承諾，更是他對每一位納稅人的責任。他將繼續確保亞凱迪亞成為一個讓勤勞家庭蓬勃發展的城市，並確保每一分錢都用在提升社區福祉上。

城市的未來取決於選民

亞凱迪亞是每個市民引以為傲的家園，如今正處於關鍵時刻。今天做出的決定將決定未來幾代人的生活。 鄭博仁(Paul Cheng)承諾，從保護本地價值觀到負責任地管理城市發展，他將繼續倡導一個既尊重傳統又建設美好未來的亞凱迪亞。

在選票中，鄭博仁(Paul Cheng)將位列第2號候選人。競選團隊鼓勵居民在投票 時將您神聖的一票投給市議員鄭博仁(Paul Cheng)，以確保一位致力於城市發展與居民福祉的領導者能夠繼續為亞凱迪亞市服務。

填寫選票的正確步驟如下：

1.閱讀選票說明：在開始填寫選票之前，先仔細閱讀選票上的說明，了解如何填寫以及有哪些需要注意的地方。

2.使用指定書寫工具：按照選票上的要求，通常是使用黑色或藍色墨水筆來填寫，避免使用其他顏色的筆或鉛筆，以確保選票被正確識別。

3.正確選擇候選人或議題：在每個候選人或議題旁邊都有一個圈或方框，請在您選擇的選項旁邊進行標記，一般是涂滿方框。確保選擇是清晰的，避免模糊不清或選錯位

置。

4.一次隻選一個選項：除非選票上明確說明可以選擇多個選項，否則在每一項中隻能選擇一個候選人或一個立場。請不要多選，否則選票可能會被視為無效。

5.檢查選票：在填寫完選票后，仔細檢查一遍，確保所有的選擇都准確無誤，沒有漏選或誤選的情況。

6.密封選票：按照選票上的要求，將填寫完的選票放入指定的信封中，確保信封被正確密封，不要使用非官方提供的信封，以免導致選票無效。

7.簽署選票信封：在密封選票后，根據選票說明在指定位置簽名。請注意，簽名必須與您在政府部門登記的簽名一致，如駕照 上的簽名。如果簽名不符，可能會導致選票無

法被接受。

8.提交選票：按照選票上的說明，將密封並簽名的信封交給相應的投票站、郵寄到選務部門，或按照其他指定方式提交。

按照以上步驟操作，確保您的選票能被正確計入並合法有效。具體操作步驟，點擊此視頻。

鄭博仁市議員簡介：

鄭博仁(Paul Cheng)在擔任亞市市議員及市長的四年期間，贏得了亞凱迪亞市警察協會和消防員協會的共同背書支持，成為第四區唯一獲得此殊榮的候選人。任期內， 鄭博仁(Paul Cheng)與亞凱迪亞市的一線警消人員緊密合作，為他們爭取必要的資金與資源，以確保他們能夠有效地保護城市及居民們的安全。亞凱迪亞市的急救響應時間目前保持在5分鐘之內，這比洛杉磯縣許多城市的響應速度都要快，為市民提供了迅速而及時的保護。無論是火災、醫療急救還是警務支援，亞凱迪亞市都能夠在關鍵時刻迅速抵達現場，為市民提供及時的幫助與保護。與此同時，在鄭博仁(Paul Cheng)四年的任期中，亞凱迪亞市還實現了財政盈余，城市經濟保持穩定而健康的發展態勢。在城市服務方面，鄭博仁大力致力於加強對老年人服務的提升，為老年居民提供更多的關懷和便利。同時，他也對退伍軍人給予了大力支持，確保他們在亞凱迪亞得到應有的尊重與幫助。

雖然已經取得了很多成就，但鄭博仁(Paul Cheng) 認為還有更多工作要做。亞凱迪亞正處於一個重要時刻，有了市民的支持，這個城市可以繼續變得更強大、更安全、更具活力。亞凱迪亞的未來，取決於每一位選民的投票。

鄭博仁(Paul Cheng)感謝市民在過去四年中讓他成為社區的一部分。他認為，未來的工作雖然充滿挑戰，但這正是值得追求的偉大事業。讓我們一起繼續建設一個更安全、更強大、更團結的亞凱迪亞——團結一致，共創未來！

如果市民有任何想法或疑慮， 鄭博仁(Paul Cheng)隨時願意傾聽。他強調，我們是一個共同體，攜手前行。

選舉日是2024年11月5日——請提前寄出選票，確保每一票都能決定亞凱迪亞的未來。

選舉日與投票重要性：

本次選舉的正式投票日為11月5日，每一張選票都至關重要。鄭博仁競選團隊呼吁所有符合條件的選民積極參與，為亞凱迪亞市的未來做出重要決定，共同建設一個更強大、更團結的社區。

有關任何投票信息、協助或疑問，請聯系鄭博仁市議員連任競選團隊[email protected]。

讓我們一起行動，支持鄭博仁(Paul Cheng)，為亞凱迪亞市的未來貢獻力量！

籌款鏈接：

https://www.efundraisingconnections.com/c/ChengforArcadia/

競選網站：

www.Cheng4Arcadia.com

Facebook：https://www.facebook.com/Cheng4Arcadia/

微信 公眾號：PaulChengLawGroup