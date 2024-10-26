我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國籲伊朗「停止反擊以色列」 終結交火循環

男主內女主外 華爾街女性背後有「家庭煮夫」付出

仁濟社區醫療中心 11/2「秋季健康節」免費疫苗接種

洛杉磯訊

仁濟社區醫療中心將於2024年11月2日（星期六）上午9點至下午2:30，在羅蘭崗新診所(19138 E Walnut Dr N, Rowland Heights, CA 91748)舉辦秋季健康節活動（見圖）。

此次活動向公眾免費開放，旨在推廣健康生活方式，並為家庭及孩子們提供豐富的趣味體驗。活動將免費提供流感疫苗和新冠疫苗接種，幫助社區成員增強免疫力。此外，活動還設有多項適合兒童的娛樂活動，確保全家人都能享受其中的樂趣。仁濟還將舉辦醫療白卡講座，為有需求的居民提供詳細的資源和相關資訊。

活動期間，還將舉行兩場特別的頒獎典禮，以表彰在健康牙齒繪畫比賽和南瓜雕刻比賽中表現優秀的孩子們，鼓勵他們在創意和健康意識方面的表現。仁濟社區醫療中心服務聖蓋博谷及大洛杉磯地區居民已近二十年，並於近期在羅蘭崗市開設了新診所，提供涵蓋家庭科、小兒科、牙科、脊椎神經科、針灸及心理輔導科等多項醫療服務。新診所接受白卡與紅藍卡，並提供免費接送服務，為社區居民提供更多便利的醫療照護選擇。

仁濟社區醫療中心(Garfield Health Center)擁有多元文化與語言背景的專業醫療團隊，致力於為聖蓋博谷和大洛杉磯地區的居民，特別是低收入和服務不足的患者及家庭，提供全面的醫療服務。該中心目前分別於蒙特利公園市、柔似蜜市和羅蘭崗市設有診所。

診所的營業時間為週一至週五上午9點至下午6點，週六則為上午8點至下午5點。仁濟提供涵蓋家庭科、心理輔導科、牙科、脊椎神經科、婦產科及眼科的服務，並且透過社工和口譯人員的支持，提供全方位的醫療照護，包括往返診所的交通服務。

如需更多有關仁濟社區醫療中心的資訊，請訪問其網站https://garfieldhealthcenter.org/，或關注其社交媒體平臺。

流感疫苗 聖蓋博 洛杉磯

上一則

方見堯律師 11/2免費遺囑法律講座

下一則

鑽石吧楓樹山公園改造升級工程 動工

延伸閱讀

劉令淳有望成為爾灣首位華裔女議員

劉令淳有望成為爾灣首位華裔女議員
李興華珠寶店 進軍洛杉磯百年主流社區

李興華珠寶店 進軍洛杉磯百年主流社區
紐約客談／凝聚社區 需更多對話和聆聽

紐約客談／凝聚社區 需更多對話和聆聽
大華府社區健康服務中心服務日 迴響熱烈

大華府社區健康服務中心服務日 迴響熱烈
2024銀髮樂齡生活展/仁濟社區醫療 提供多語言醫療服務 指導各項申請協助

2024銀髮樂齡生活展/仁濟社區醫療 提供多語言醫療服務 指導各項申請協助
金山獲千萬投資 擴建3地寬帶網絡

金山獲千萬投資 擴建3地寬帶網絡

熱門新聞

好市多是購買零食的好去處，提供種類豐富、量大的零食，健康又美味。（世說新聞團隊製作）

好市多好幾款健康零食 營養師也稱讚

2024-10-22 23:38
蒙洛公園市警局的Model Y警車。（蒙洛公園警局）

買特斯拉當警車 加州警吐槽中看不中用

2024-10-22 20:54
CDC 在今年的調查中發現的最髒遊輪是Hapag-Lloyd Cruises 運營的Hanseatic Inspiration。（示意圖取自Pexels）

CDC遊輪衛生檢查 「最髒遊輪」上有蛆、鳥屍...

2024-10-22 15:11
要讓好市多會員「最佳化」，民眾可上costco.com尋找最佳優惠。（好市多官網截圖）

好市多會員每月這麼做 可省更多錢

2024-10-20 19:42
31--華人換匯，收款成功後中國帳戶卻被封。（取自Pexels網頁）

在美華人美金兌人民幣 收款成功後中國帳戶被封

2024-10-24 20:31
顧客兩次吃了烤雞都生病，猜測放在塑料袋裡滋生細菌。（抖音號@thejacked.gentleman）

好市多烤雞滋生細菌致生病？原因可能出在這

2024-10-21 18:27

超人氣

更多 >
22歲華裔留學生藏新生兒於麥片盒 謀殺罪名成立

22歲華裔留學生藏新生兒於麥片盒 謀殺罪名成立
70歲退休族擁20萬現金 財務顧問建議4生財方式

70歲退休族擁20萬現金 財務顧問建議4生財方式
新研究：美國飲用水含砷問題 威脅數百萬人心臟健康

新研究：美國飲用水含砷問題 威脅數百萬人心臟健康
5.6萬人說讚的除草神器 省去背痛、關節痛煩惱

5.6萬人說讚的除草神器 省去背痛、關節痛煩惱
領養來美數十年 數萬人無美國籍「非法居留」恐遭驅逐

領養來美數十年 數萬人無美國籍「非法居留」恐遭驅逐