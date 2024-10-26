仁濟社區醫療中心 11/2「秋季健康節」免費疫苗接種

仁濟社區醫療中心將於2024年11月2日（星期六）上午9點至下午2:30，在羅蘭崗新診所(19138 E Walnut Dr N, Rowland Heights, CA 91748)舉辦秋季健康節活動（見圖）。

此次活動向公眾免費開放，旨在推廣健康生活方式，並為家庭及孩子們提供豐富的趣味體驗。活動將免費提供流感疫苗 和新冠疫苗接種，幫助社區成員增強免疫力。此外，活動還設有多項適合兒童的娛樂活動，確保全家人都能享受其中的樂趣。仁濟還將舉辦醫療白卡講座，為有需求的居民提供詳細的資源和相關資訊。

活動期間，還將舉行兩場特別的頒獎典禮，以表彰在健康牙齒繪畫比賽和南瓜雕刻比賽中表現優秀的孩子們，鼓勵他們在創意和健康意識方面的表現。仁濟社區醫療中心服務聖蓋博 谷及大洛杉磯 地區居民已近二十年，並於近期在羅蘭崗市開設了新診所，提供涵蓋家庭科、小兒科、牙科、脊椎神經科、針灸及心理輔導科等多項醫療服務。新診所接受白卡與紅藍卡，並提供免費接送服務，為社區居民提供更多便利的醫療照護選擇。

仁濟社區醫療中心(Garfield Health Center)擁有多元文化與語言背景的專業醫療團隊，致力於為聖蓋博谷和大洛杉磯地區的居民，特別是低收入和服務不足的患者及家庭，提供全面的醫療服務。該中心目前分別於蒙特利公園市、柔似蜜市和羅蘭崗市設有診所。

診所的營業時間為週一至週五上午9點至下午6點，週六則為上午8點至下午5點。仁濟提供涵蓋家庭科、心理輔導科、牙科、脊椎神經科、婦產科及眼科的服務，並且透過社工和口譯人員的支持，提供全方位的醫療照護，包括往返診所的交通服務。

如需更多有關仁濟社區醫療中心的資訊，請訪問其網站https://garfieldhealthcenter.org/，或關注其社交媒體平臺。