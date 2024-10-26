方見堯律師 11/2免費遺囑法律講座

方見堯律師將於11月2日（週六）在聖蓋博 市希爾頓酒店舉辦免費法律講座，專題內容為「立遺囑的重要性」。講座將分兩場進行：國語場次於上午10時30分，粵語場次於下午2時30分。有興趣的民眾可致電626-289-8299報名，名額有限，額滿即止。

本次講座將以實際案例，特別是長榮 集團創辦人張榮發的遺囑糾紛案，來探討遺囑在財產分配和家庭和諧中的重要作用。張榮發於2016年去世後，留下一份涉及巨額財產的密封遺囑，由於遺囑的內容和形式存在爭議，最終引發家族成員之間的法律訴訟。該案例表明，如果遺囑起草時沒有律師的專業協助，可能會導致重大糾紛。律師可以確保遺囑符合法律規範，並減少後續的法律風險。

方律師表示，遺囑應當清晰明確，避免模糊或多義表述，否則極易引發誤解和爭議。律師的專業意見有助於確保遺囑內容合法且公正，並減少潛在的家族矛盾。密封遺囑雖可保護隱私，但也可能增加遺囑被偽造或篡改的風險，透過律師見證能夠有效降低這類風險，並確保立遺囑者的意願在法律層面得到保障。

尤其對於企業家或擁有大量資產的人來說，遺囑不僅是個人財產分配的工具，還涉及企業的繼承和管理問題。張榮發案就是一個典型的例子，該案中的遺囑不僅影響個人財產分配，還牽涉企業經營權的傳承。對於這類複雜的遺產分配，律師能提供專業的法律建議，確保企業和財產的平穩過渡，避免因遺囑不合法或不清晰而引發的經營權糾紛。

遺囑糾紛除了影響財產分配，還可能對家族關係產生負面影響。方律師指出，透過律師的協助，立遺囑者可以提前考慮潛在的爭議點，設計出更具保護性的遺產分配方案，從而避免家族因財產問題而產生內部矛盾，維護家庭和諧。

如果對遺囑法律問題或其他法律需求有興趣的民眾，歡迎參加方見堯律師的免費法律講座。講座於聖蓋博市希爾頓酒店Hilton San Gabriel，地址：225 W. Valley Blvd., San Gabriel, CA。更多詳情可訪問方見堯律師事務所官網www.fonglawusa.com。