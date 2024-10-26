我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國籲伊朗「停止反擊以色列」 終結交火循環

男主內女主外 華爾街女性背後有「家庭煮夫」付出

方見堯律師 11/2免費遺囑法律講座

洛杉磯訊

方見堯律師將於11月2日（週六）在聖蓋博市希爾頓酒店舉辦免費法律講座，專題內容為「立遺囑的重要性」。講座將分兩場進行：國語場次於上午10時30分，粵語場次於下午2時30分。有興趣的民眾可致電626-289-8299報名，名額有限，額滿即止。

本次講座將以實際案例，特別是長榮集團創辦人張榮發的遺囑糾紛案，來探討遺囑在財產分配和家庭和諧中的重要作用。張榮發於2016年去世後，留下一份涉及巨額財產的密封遺囑，由於遺囑的內容和形式存在爭議，最終引發家族成員之間的法律訴訟。該案例表明，如果遺囑起草時沒有律師的專業協助，可能會導致重大糾紛。律師可以確保遺囑符合法律規範，並減少後續的法律風險。

方律師表示，遺囑應當清晰明確，避免模糊或多義表述，否則極易引發誤解和爭議。律師的專業意見有助於確保遺囑內容合法且公正，並減少潛在的家族矛盾。密封遺囑雖可保護隱私，但也可能增加遺囑被偽造或篡改的風險，透過律師見證能夠有效降低這類風險，並確保立遺囑者的意願在法律層面得到保障。

尤其對於企業家或擁有大量資產的人來說，遺囑不僅是個人財產分配的工具，還涉及企業的繼承和管理問題。張榮發案就是一個典型的例子，該案中的遺囑不僅影響個人財產分配，還牽涉企業經營權的傳承。對於這類複雜的遺產分配，律師能提供專業的法律建議，確保企業和財產的平穩過渡，避免因遺囑不合法或不清晰而引發的經營權糾紛。

遺囑糾紛除了影響財產分配，還可能對家族關係產生負面影響。方律師指出，透過律師的協助，立遺囑者可以提前考慮潛在的爭議點，設計出更具保護性的遺產分配方案，從而避免家族因財產問題而產生內部矛盾，維護家庭和諧。

如果對遺囑法律問題或其他法律需求有興趣的民眾，歡迎參加方見堯律師的免費法律講座。講座於聖蓋博市希爾頓酒店Hilton San Gabriel，地址：225 W. Valley Blvd., San Gabriel, CA。更多詳情可訪問方見堯律師事務所官網www.fonglawusa.com。

聖蓋博 長榮

上一則

互惠財富集團千人峰會 保險業商機多潛力大

下一則

仁濟社區醫療中心 11/2「秋季健康節」免費疫苗接種

延伸閱讀

聖瑪利諾施工民宅大火 無人傷

聖瑪利諾施工民宅大火 無人傷
聖蓋博市候選人資料有誤 挨批

聖蓋博市候選人資料有誤 挨批
聖蓋博市汽車衝撞餐廳 1食客受傷

聖蓋博市汽車衝撞餐廳 1食客受傷
張榮發遺囑風波 律師：執行人淪爭產工具恐涉背信

張榮發遺囑風波 律師：執行人淪爭產工具恐涉背信
張國煒告長兄：爭公義 長榮：勿得寸進尺

張國煒告長兄：爭公義 長榮：勿得寸進尺
打破沉默回應張國煒指控 長榮集團：切勿得寸進尺

打破沉默回應張國煒指控 長榮集團：切勿得寸進尺

熱門新聞

好市多是購買零食的好去處，提供種類豐富、量大的零食，健康又美味。（世說新聞團隊製作）

好市多好幾款健康零食 營養師也稱讚

2024-10-22 23:38
蒙洛公園市警局的Model Y警車。（蒙洛公園警局）

買特斯拉當警車 加州警吐槽中看不中用

2024-10-22 20:54
CDC 在今年的調查中發現的最髒遊輪是Hapag-Lloyd Cruises 運營的Hanseatic Inspiration。（示意圖取自Pexels）

CDC遊輪衛生檢查 「最髒遊輪」上有蛆、鳥屍...

2024-10-22 15:11
要讓好市多會員「最佳化」，民眾可上costco.com尋找最佳優惠。（好市多官網截圖）

好市多會員每月這麼做 可省更多錢

2024-10-20 19:42
31--華人換匯，收款成功後中國帳戶卻被封。（取自Pexels網頁）

在美華人美金兌人民幣 收款成功後中國帳戶被封

2024-10-24 20:31
顧客兩次吃了烤雞都生病，猜測放在塑料袋裡滋生細菌。（抖音號@thejacked.gentleman）

好市多烤雞滋生細菌致生病？原因可能出在這

2024-10-21 18:27

超人氣

更多 >
22歲華裔留學生藏新生兒於麥片盒 謀殺罪名成立

22歲華裔留學生藏新生兒於麥片盒 謀殺罪名成立
70歲退休族擁20萬現金 財務顧問建議4生財方式

70歲退休族擁20萬現金 財務顧問建議4生財方式
新研究：美國飲用水含砷問題 威脅數百萬人心臟健康

新研究：美國飲用水含砷問題 威脅數百萬人心臟健康
5.6萬人說讚的除草神器 省去背痛、關節痛煩惱

5.6萬人說讚的除草神器 省去背痛、關節痛煩惱
領養來美數十年 數萬人無美國籍「非法居留」恐遭驅逐

領養來美數十年 數萬人無美國籍「非法居留」恐遭驅逐