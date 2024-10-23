2024互惠財富全球博覽會暨家族財團高峰會圓滿成功

Tiffany總裁與參加會議的重要嘉賓合影

2024年10月12日-14日，美國互惠財富集團全球財富博覽會及家族財富論壇在洛杉磯 喜來登酒店盛大舉行，吸引了全球眾多重量級嘉賓和行業精英，近1500人次參加，數十家媒體報道，規模空前，成為近年金融、財富管理領域的焦點。普普文化作為Title Sponsor共同參與了這場盛會。

Tiffany總裁致辭

集團創辦人及總裁Tiffany Xu女士表示，本次博覽會不僅是迄今為止，洛杉磯產業史上規模最大的一次，也是對產業未來發展方向的標竿性活動。眾多領導者和企業家齊聚一堂，探討全球財富發展趨勢和家族財富的傳承之道。

此次博覽會不僅規模盛大，更因多位政要和社區領袖的參加而備受關注。加州 財政部長馬世雲Fiona Ma，前加州參議院少數黨領袖參議員Bob Huff及夫人何美媚女士，聖蓋博市議員Tony Ding ，阿凱迪亞市議員Paul Cheng， 阿凱迪亞市議員Eileen Wang， 加州參議員Bob Archileta 代表Kyle Miller Cypress ，核桃市議員Allen Wu代表Arthur Wu ，蒙特利公園市前市長林達堅博士、核桃市前市長Eric Chin等多位政界要員親臨現場，聯邦眾議員趙美心女士則專門為集團Tiffany總裁發賀狀。

出席盛會的社區領袖還有美國南加州華人 華僑聯合總會會長蔡成華先生、橙縣華人商會基金會會長及中美會計師協會理事長Mary Lin女士、美國華人社團聯合會監事長趙林先生、南加大 專院校聯盟會長李珊女士、理事長Lisa Liu女士、副會長Jessica Liu女士、中美會計師協會會長桑菁女士、創始會長李豪先生。這些貴賓的到來充分展現了本次盛會的高度和重要影響力。

Tiffany總裁和所有美國頂級金融公司代表攜手共贏

這次互惠財富全球財富博覽會邀請頂級金融公司和合作夥伴的規模再次突破歷史。 F&G Life Insurance Company、National Life Group、Symetra Life、Corebridge Financial、American National、Pacfic Life、Lincoln Financial等知名保險 公司均派出代表出席，彰顯了互惠財富的巨大吸引力與影響力。除此之外，Chase銀行、Wetrust、彼岸文化、飛達教育、途風旅遊、SPT、史丹佛教育、愛睿星、Walton環球、Excellent卓越、史坦福教育、Napa桑庫酒莊、Propaya房派佳、潮童星、數易、斐朵國際等各行各業的精英企業也紛紛前來參與，為活動提供了強有力的支持。

尤其是互惠財富也隆重邀請了英國著名前首相邱吉爾爵士的孫子Dr.Pano Churchill和全球最大家族財團聯盟代表Will Crampton來大會做了主題演講。

會議也特別邀請了法律、金融等領域專家嘉賓專程從加拿大和亞洲飛抵洛杉磯，為此盛會助陣。各方企業和嘉賓的積極參與，展現了他們對互惠財富和此次盛會的高度認可。

會議上，美國互惠財富集團的創辦人及CEO Tiffany Xu女士發表了精彩的演講，回顧了企業發展歷程，並強調了創新與合作的重要性。她分享了自己在金融業的成功經驗，並鼓勵與會者，在快速變化的市場環境中保持敏銳的商業嗅覺。 Tiffany女士也對美國保險業市場、商業房地產市場、科技創新等進行了詳細分析，並指出，全球保險業在2023 年增長7.5%，創下自2006 年以來的最快增長速度，在未來，保險業具有巨大的發展潛力。

Tiffany 女士強調，互惠財富將繼續以客戶和經紀人為核心，不斷推陳出新，透過提供更具前瞻性的財務規劃與資產管理服務，幫助客戶實現財富的持續成長。她堅信每一個人的付出，都會有回報，她堅信我們的平台，我們的模式會影響美國的保險經紀行業，也會引領新的經紀模式,培養更多行業精英。本公司將持續專注於技術創新與數位轉型，進一步提昇平台的服務能力與客戶體驗。同時，互惠財富將持續擴大在全美的服務網絡，並積極探索國際市場。

著名的邱吉爾家族代表——邱吉爾爵士，則在論壇上從家庭發展的角度深入闡述了「愛與責任」在家庭繁榮中的重要性。這一發言掀起了全場高潮，並為後續的家族財富累積歷史與發展的探討奠定了基調。

年度盛典上特別安排科技創新板塊，互惠財富獨家開發的保險理財產業AI智慧機器人首次亮相，展現了創新科技在保險業的未來潛力。互惠財富集團的官方APP也在此次盛會上隆重發布。另外，Tiffany總裁也獨家分享了對social media及數位人的發展展望。

這場盛會也對互惠財富全球團隊的精英經紀人進行了頒獎表彰，有超過300位精英上台領獎，創造了新的歷史記錄。這些精美的獎盃代表經紀人夥伴們一年來取得的優秀業績，和集團對他們努力工作的認可與推崇。

華語樂壇巨星杜德偉與觀眾互動

除了頂尖的專業交流與學習，這場盛會也為與會者們奉獻了一場絕美的娛樂盛宴。互惠財富特別邀請了華語樂壇巨星杜德偉親自到現場帶來震撼表演。杜德偉的出席瞬間點燃全場追星狂潮。整個會場變成沸騰的海洋了。大家都為能近距離感受巨星魅力而興奮不已。除了精彩表演，杜德偉還親自為互惠財富的優秀經紀人頒獎合影。

國際著名男中音歌手崔宗寶、TVB全球華人歌唱比賽冠軍 King、好萊塢知名魔術師的魔術表演、激情四溢的拉丁舞也持續燃燒著全場熱情。也飛抵洛杉磯，為現場嘉賓帶來震撼的演出。互惠財富總裁Tiffany女士更是帶領大家一起跳集體舞，將現場氣氛推向了高潮。

現場表演

這次美國互惠財富全球博覽會及家族財富論壇以其前所未有的規模和影響力，創造了新的歷史。無論是在專業領域的深度探討，或是在娛樂方面的精彩呈現，這次盛會無疑是全球財富管理和創新的巔峰盛事，也將為未來產業的發展指引方向。

本次盛會已圓滿落幕，但其影響力將持續發酵。美國互惠財富集團作為行業領導者，透過此次盛會進一步鞏固了其在全球創新和商業合作領域的領先地位，也見證了互惠財富作為金融業領導者的卓越表現。隨著互惠財富持續深化其全球化策略與科技創新，並為企業家和產業領袖提供交流與合作的平台，相信該集團將在未來的財富管理市場中繼續大展宏圖。為行業發展和全球市場做出更大貢獻。