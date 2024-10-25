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2024銀髮樂齡生活展／SCAN Allied (HMO)計劃 針對不同文化需求 量身訂做醫療保險

洛杉磯訊

SCAN Allied (HMO)計劃是一項針對不同文化需求量身訂做的全面Medicare Advantage計劃，讓你更輕鬆地享受Medicare福利

SCAN Allied (HMO)計劃旨在滿足會員首選的健康和保健需求，透過值得信賴的醫師合作夥伴以母語提供護理、服務和禮賓式支援，並提供全面的福利和靈活的津貼幫助您節省開支。

SCAN Allied (HMO)計劃提供：$0月繳計劃保費、$0主治醫生就診、$0無限次針灸、$2,000靈活津貼用於牙科服務，並提供一個更廣泛的EPO牙醫網絡，還有更多其他福利。

請致電SCAN：1-888-371-7226。TTY：888-SCAN-TTY，撥打此號碼將為你接通持照保險代理人。SCAN2025.COM。

SCAN Allied (HMO)是一項與Medicare簽有合約的HMO計劃。能否參保SCAN Health Plan視合約續簽情況而定。Y0057_SCAN_21504_2025_M 09122024。

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